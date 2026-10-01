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Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, itfaiye teşkilatının haftasını kutladı

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Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, itfaiye teşkilatının haftasını kutladı
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Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Vanlı, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve personelle bir araya gelerek itfaiye teşkilatının haftasını kutladı; Zeyhan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vanlı, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve personeli ile bir araya gelerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiye teşkilatının toplum güvenliğindeki hayati rolüne vurgu yapan Vanlı, şunları kaydetti:

"Alevlerin, felaketlerin ve zorlu şartların karşısında kendi hayatlarını hiçe sayarak can ve mal kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerimizin mesleği sonsuz bir cesaret ve fedakarlık gerektirir. Afetlerde, kazalarda ve acil durumlarda sahanın her noktasında omuz omuza görev yapmaktan onur duyduğumuz itfaiye teşkilatımızın haftasını yürekten kutluyor, her birine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeyhan da desteklerinden dolayı Vanlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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