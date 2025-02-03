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Bilecik'te Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimi Yapılıyor

Bilecik'te Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimi Yapılıyor
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Bilecik Belediyesi, bayat ekmek ve yemek atıklarını sokak hayvanlarının mamaya dönüştürerek, onların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunuyor.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bayat ekmek ve yemek atıkları mamaya dönüştürülüyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, mama üretimi tesisinde gerçekleştirilen çalışma ile bayat ekmek ve yemek atıklarını, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürdüklerini bildirdi.

Sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra mama üretim tesisinde mama üretildiğini aktaran Ünal, "Başta lokanta ve restoran olmak üzere birçok noktadan toplanan bayat ekmek ve yemek artıkları belirli işlemlerden geçiriliyor. Kurutulma işleminden sonra pelet halinde paketleniyor. Yaş ve kuru mama şeklinde hazırladığımız mamaları, güvenle can dostlarımıza veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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