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Bilecik Valisi Sözer, itfaiyecilerin afetlerde önemli görev üstlendiğini söyledi

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Bilecik Valisi Sözer, itfaiyecilerin afetlerde önemli görev üstlendiğini söyledi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindekileri kabul etti. Sözer, itfaiye personelinin yangın, afet ve acil durumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla itfaiye personelini kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindekilerle görüşen Sözer, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada kabulü sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, itfaiye personelinin yangın, afet ve acil durumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Vali Sözer, daha sonra Zeyhan ve beraberindekilerle fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA
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