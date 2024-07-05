Bilecik Belediyesi, evde çöp biriktiren kişiye ceza uyguladı
Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden gelen pis kokuların ihbarını aldı. Zabıta ekipleri, evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiğini tespit etti. Ekipler, evde bulunan çöpleri temizleyerek, ev sahibine kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.
Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce evde çöp biriktiren kişiye cezai işlem uygulandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden pis kokuların geldiği ihbarını alan zabıta ekipleri, evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiğini tespit etti.
Ekipler, evde bulunan çöpleri temizleyerek, ev sahibine kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.