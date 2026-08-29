Subaşı: 30 Ağustos Özgürlük ve Birliğin Simgesi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Subaşı, mesajında, Türk milletinin esarete karşı verdiği büyük kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos zaferiyle dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Bu zaferin özgürlük ile birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizen Subaşı, ayrıca 30 Ağustos'un gururla hatırlanan eşsiz bir destan olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA