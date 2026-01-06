Haberler

Bilecik'e ekolojik park yapılıyor

Bilecik Belediyesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ekolojik park yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projenin yerinde incelemelerde bulunarak, parkın bölge halkı için sosyal yaşam alanı oluşturacağını ifade etti. Proje, yenilenebilir enerji ile yağmur suyu depolama sistemleri ile örnek bir çalışma olacak.

Bilecik Belediyesi tarafından ekolojik park yapım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte projenin gerçekleştirileceği Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Subaşı, şunları belirtti:

"Burası mükemmel bir alan. Onun için buradaki manzaranın güzelliğini Bileciklilerin hizmetine açmak çok güzel olacak. Bu bölgenin havası da çok güzel. Burada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir sosyal yaşam alanı olacak. Buradaki temel amacımız insanların rahatlıkla spor yapabilmeleri, yeşil alanda rahat nefes alabilmeleri, keyif alabilmeleri ve meyve ağaçlarının arasında serinleyebilmeleri olacak. Ayrıca çocukların meyve toplayabilmesi ve parklarda güzelce oynayabilmesi olacak. Biz de Bilecik Belediyesi olarak kafemizle birlikte orada hizmet verme imkanı bulacağız. Muhtemelen orası da bir kitap kafe formatında olur. Dolayısıyla burası okullar bölgesine çok yakın olduğu için bu anlamda güzel bir olanak sağlayacak."

Projenin yağmur suyu depolama sistemi ve güneş enerjisiyle örnek bir çalışma olacağını da belirten Subaşı, projenin en önemli noktalarından birisinin yenilenebilir enerjiye sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
