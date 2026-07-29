Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el konuldu

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el koydu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tespit ettikleri ruhsatsız depoda son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çay tespit etti.

Denetimlerle ilgili görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, poşet çaylara el konulduğu ve deponun mühürlendiğini bildirdi.

Kaynak: AA