Bilecik Belediyesi 20 Ton Karpuzu Vatandaşlara Dağıttı

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından çiftçilerden satın alınan 20 ton karpuz, şehir merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi, Atatürk Parkı'nda hazırladığı karpuzları, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşlara dağıttı. Dağıtım sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı, talepleri ve görüşleri dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Çiftçilerimizin emeği vatandaşlarımızın sofrasına bereket olsun"

Dağıtım sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Subaşı, "Bilindiği gibi maalesef çiftçinin ürünü bu sene tarlada kaldı. Ne çiftçi para kazanıyor ne de emeğinin karşılığını alıyor ve ne de vatandaşlarımız pazardan istediği ürünü alabiliyor. Bilecik Belediyesi olarak çiftçimize can suyu olma adına Bilecik'imizin meşhur karpuzunu çiftçilerimizden satın alarak, vatandaşlarımıza bugün dağıttık. Çiftçilerimizin emeği vatandaşlarımızın sofrasına bereket olsun istiyoruz" dedi.