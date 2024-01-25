Bilecik Belediyesi, çalışanlara yüzde yüz zam yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, kadrolu işçiler ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlara yüzde yüz zam yapıldığı açıkladı. Kaya, imzalanan protokol kapsamında Kayı AŞ ve kadrolu işçilere yüzde 100, işçi yevmiyelerine yüzde 100, yemek ücretlerine yüzde 300, şehit ve gazi yakını işçilerine yüzde 100'e ek yüzde 10 zam, sözleşmeli ve kadrolu memurların Sosyal Denge Tazminatı oranının yüzde 120'ye çıkartıldığı bilgisini paylaştı.

Protokol imza törenine, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Ahmet Özbek, Cabir Sağlam, Özgür Algın ve Güven Çeker'in yanı sıra Türk Yerel Hizmet Sen Başkan Yardımcısı Cavit Yıldırım, Türk Yerel Hizmet Sen İl Temsilcisi Cemal Temel, Türk Yerel Hizmet Sen İşyeri Temsilcisi Bahadır Fakuç, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cengiz Alpkaya Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Fatih Adıgüzel Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Erkan Aydın, Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Zeynel Akkoç katıldı.

"AMACIMIZ ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYON KARŞISINDA DAHA GÜÇLÜ DURMALARINI SAĞLAMAKTIR"

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, programda yaptığı konuşmada amaçlarının çalışanların enflasyon karşısında daha güçlü durmalarını sağlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İşçi çıkaran yönetimden, biz diyen ve sizlerden biri olan yönetimle çalışmaya hazır mısınız? Bugün Belediye bünyesindeki şirketimiz ve kadrolu çalışan işçilerimize yüzde yüz zam, sosyal yardım yüzde 300 zammını duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu zamla birlikte şehit ve gazi yakınlarımıza yüzde 10 daha fazla zam yaparak onların öz verişli duruşlarına katkı sağlamak istiyoruz. Enflasyon karşısında hiçbir arkadaşımızın ezilmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca sözleşmeli ve kadrolu memur arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını en üst tavandan yani yüzde 20'ye çıkararak, enflasyon karşısında daha güçlü durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu zam kararları sizlere ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"BAŞKANIMIZ VE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak ise yapılan zam oranları dolayısıyla Başkan Mustafa Sadık Kaya ve Başkan Yardımcılarına teşekkür ederek, "Bildiğiniz üzere yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde enflasyondan kaynaklı hep bir erime oldu. Başkanımız da göreve geldiği andan itibaren bu görüşmeleri yaptığımızda bu serzenişimize kulak verdi ve büyük bir çalışma başlattı. Bütün başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte bunu yaptı. Biz ki, kim emekten ve emekçiden yanaysa kim emekçiye saygı duyuyorsa her zaman için baş tacıdır. Bundan dolayı Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Hizmet Sen Eskişehir, Sakarya, Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Cavit Yıldırım da yapılan düzenlemeden duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Sadık Kaya ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak arasında hazırlanan protokol imzalandı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.