Bilecik Belediyesi Jimnastik Kursu Öğrencilerinden Gösteri

Bilecik Belediyesi tarafından açılan jimnastik kursuna katılan çocuklar gösteri sundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen jimnastik gösterisinde öğrenciler, eğitmen Gürkan Algan eşliğinde gruplar halinde performanslarını sergiledi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların daha güzel ortamlarda güzel faaliyetlerde bulunmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "İstasyon Mahallemizdeki binada kapsamlı bir düzenleme yaparak, burasını çocuklarımız için hazırladık. Ancak burası artık çocuklarımıza yetmiyor. Bunun için yeni arayış ve planlamalarımız var. Daha güzel ortamlarda çocuklarımızı yetiştirmek için yeni mekanlar oluşturacağız. Yeteneklerinize değer katacak birbirinden farklı kurslarla her zaman çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.