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Bilecik'te okul kantinlerine yapılan denetimde eksiklere uyarı ve ceza verildi

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Bilecik'te okul kantinlerine yapılan denetimde eksiklere uyarı ve ceza verildi
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Bilecik Belediyesi ekipleri, okul kantinlerini ruhsat, temizlik, son kullanma tarihi ve etiket bilgileri açısından denetledi. Şartları taşımadığı belirlenen işletmelere uyarı ve cezai işlem uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde kantinlerde satılan ürünlerin yanı sıra öğrenciler için hazırlanan tost ve benzeri yiyecekler kontrol edildi. Gerekli şartları taşımadığı belirlenen işletmelere uyarı ve cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce işletmelerin ruhsat durumu, faaliyetlerinin ruhsata uygunluğu, genel temizlik koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.

Tost ve benzeri ürünlerin hazırlanmasında kullanılan gıdaların uygunluğu da kontrol edilirken, et ve diğer ürünlerin son kullanma tarihleri, kalite ve saklama koşulları değerlendirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptığı açıklamada, okul kantinlerinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını amaçladıklarını belirtti.

Denetimlerin temel amacının öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu vurgulayan Öndersev, "Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin hak ettikleri hizmeti almalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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