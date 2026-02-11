Haberler

Bilecik'te zabıta ekiplerinden denetim

Bilecik Belediyesi Zabıtası, ramazan ayı öncesinde fırın ve lokantaları denetleyerek hijyen kurallarını, işyeri ruhsatlarını ve ürünlerin uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu ve ceza uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı öncesinde kentteki fırın ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halkın sağlığı için görevini sürdüren zabıta ekiplerinin, başta genel temizlik kuralları olmak üzere, işyeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ile un ve unlu mamul ürünlerinin uygunluğunun denetlendiği bildirildi.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekiplerin, son kullanma tarihi geçmiş sakatatlara el koyarak, ceza işlemi uyguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
