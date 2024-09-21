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Bilecik Belediyesi'nden Sıfır Atık Kampanyası

Bilecik Belediyesi'nden Sıfır Atık Kampanyası
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Bilecik Belediyesi, evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için sıfır atık kampanyası başlattı. İlk aşamada mahalle muhtarlıklarının önlerine atık yağ depoları konuldu. Ayrıca, 5 litreden fazla atık yağ bulunması durumunda adreslerden alım yapılacak.

Bilecik Belediyesince evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sıfır atık kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışmanın ilk aşamasında mahalle muhtarlığı binalarının önlerine atık yağ depoları konulduğu bildirildi.

Vatandaşlar tarafından bırakılacak yağların belirli periyotlarda buralardan alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. 5 litreden fazla atık yağ toplanması halinde ev ve adreslerden alınacak. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları bu noktalara ve belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirip bırakabilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atık yağların 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınacaktır. İkinci etapta ise tüm muhtarlıklarımızda ve en az iki veya daha fazla bloklu sitelerimizde de toplama noktaları oluşturularak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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