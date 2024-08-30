Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı için fener alayı düzenlendi

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

Fener alayına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da katıldı.