Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 20 ton çöp toplandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Ormanı Yediler mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin son günlerde orman yangınlarıyla ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Kent Ormanı'nda pek çok atığın bulunduğunu belirten Subaşı, şöyle konuştu:

"Çöp toplarken birçok şişe kırığı ve izmarit gördük. Bilinçsizlikle mücadele edebilmek adına vatandaşlarımızla buluştuk. Buradaki atıkları toplamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız, lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ciğerlerimizi koruyalım. Onlar bizim geleceğimiz. Nefesi ancak onlar olduğunda alabiliyoruz. Temiz bir çevrede hep birlikte yaşayalım. Böyle üzücü olaylarla başa çıkmak zorunda kalmayalım. Önceki gün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında 10 canımız gitti. Küçücük bilinçsizliğin yarattığı durum birçok canın, birçok ailenin ocağının sönmesine sebep oldu."

Belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 20 ton çöp toplandı.