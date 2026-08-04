Bilecik Belediye Başkanı Subaşı YENİ Parti'ye geçti

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilecik Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı öncesi konuşan Başkan Melek Mızrak Subaşı, belediye meclis üyeleriyle birlikte YENİ Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİYLE BİRLİKTE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Subaşı, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta hem Bilecik Belediye Başkanı olarak hem de belediye meclis üyelerimiz olmak üzere istifamızı vermiştik. Bu süreçte YENİ Parti'ye geçiş için işlemleri başlattık. Şu anda belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte YENİ Parti'ye üye olduğumuzu memnuniyetle ve büyük bir gururla belirtiyorum. Aynı azim ve kararlılıkla Bilecik halkına verdiğimiz sözleri YENİ Parti çatısı altında sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA