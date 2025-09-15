Bilecik'te İzmarit Atanlara Ceza Uygulaması

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yürüttükleri denetimlerde, izmaritleri yere atan kişilere ceza işlemi uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, kent merkezinde izmaritleri yerlere atan kişilere gerekli uyarıyı yaptıktan sonra ceza işlemi uyguladığı kaydedildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, ekiplerin özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerde izmarit atan kişilere izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda kontrollerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız uygulama kapsamında yerlere izmarit atılmaması yönünde gerekli bilgilendirmeleri yapmıştık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz atölyelerinde imal edilen küllükler birçok noktada yer alıyor. Yaptığımız denetimlerde yaka kameralarımız sayesinde yerlere izmarit atan kişilere yönelik ceza işlemi uyguluyoruz. Bu konuda hassasiyetle denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizlere destek olmaları çok önemli olacaktır."