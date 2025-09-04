Bilecik'te Sünnet Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Haberler

Bilecik Belediyesi, sünnet ettirilen çocuklar için tarihî saat kulesi önünde düzenlenen şölenle çocukları bir araya getirdi. Etkinlik nostaljik otomobil konvoyu ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Bilecik Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar için şölen düzenlendi.

Tarihi Saat Kulesi önünde bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar daha sonra Klasik Otomobil Kulübünün nostaljik araçları ile konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Sünnet şöleni, daha sonra Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde devam etti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, gerçekleştirilen güzel ve anlamlı etkinliğe katkısından dolayı Belediye Başkanı Subaşı'ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Subaşı da burada yaptığı konuşmada, çocukların aileleri ve yakınlarına şölene katıldıkları için teşekkür ederek, "Çocuklarımızın gülümsemelerinde enerji bulduk. Okullar açılmadan önce güzel anlarına eşlik ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, pasta kesimi ve çocuklara bisiklet hediye edilmesiyle sona erdi.

