Bilecik'te çocuk şenliği düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından "6. Geleneksel Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Vadipark Sosyal Tesisleri'ndeki şenlikte, çocuklar gösteri ve yarışmaların yanı sıra farklı aktivitelerle uğraştı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak çok güzel bir şenlik hazırladıklarını dile getirerek, "Çocukların her zaman gülmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Şenlikte çocuklar, interaktif gösteriler, şişme oyun gruplarında eğlendi.