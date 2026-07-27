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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçiyor

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçiyor
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CHP'den Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ne geçişler sürüyor. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılacağı, 16 CHP'li belediye meclis üyesinin de Subaşı'yla birlikte parti değiştireceği belirtildi.

CHP'den Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçişler sürüyor.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KARARINI VERDİ

Son olarak Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın CHP istifa ederek Yeni Parti'ye katılacağı belirtildi.  Subaşı'nın 29 Temmuz  Çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi. 

16 MECLİS ÜYESİ DE GEÇECEK

Başkan Subaşı'nın yanı sıra Belediye Meclisinde bulunan 16 CHP'li meclis üyesinin de Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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