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Bilecik Belediyesi Çocuk Şenliği Düzenledi

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Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Belediye Vadipark Sosyal Tesislerinde, tahta bacak ve eğlenceli maskotlar, şişme oyun grupları, sihirbaz ve interaktif gösterilerin sunulduğu etkinliklerde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır ikram etti. Subaşı, burada yaptığı konuşmada, çocukların yüzünü gülümsetmenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade ederek, 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve tüm ulus çocuklarına armağan ettiği çocuk bayramının mutlu bir şekilde kutluyoruz. Tesislerimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği gibi bizler de çocuklarımıza hediye ettik. Çocuklarımız burada çok mutlu ve keyifle bayramın tadını çıkarıyorlar.' dedi. Midilli ve diğer atlara binen çocuklar, balon ve rüzgar gülleriyle ile şişme oyun gruplarında keyifle zaman geçirdi.

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Belediye Vadipark Sosyal Tesislerinde, tahta bacak ve eğlenceli maskotlar, şişme oyun grupları, sihirbaz ve interaktif gösterilerin sunulduğu etkinliklerde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır ikram etti.

Subaşı, burada yaptığı konuşmada, çocukların yüzünü gülümsetmenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve tüm ulus çocuklarına armağan ettiği çocuk bayramının mutlu bir şekilde kutluyoruz. Tesislerimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği gibi bizler de çocuklarımıza hediye ettik. Çocuklarımız burada çok mutlu ve keyifle bayramın tadını çıkarıyorlar." dedi.

Midilli ve diğer atlara binen çocuklar, balon ve rüzgar gülleriyle ile şişme oyun gruplarında keyifle zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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