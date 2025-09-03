Bilecik'te Çocuklara Zabıta Görevleri Anlatıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çocuklara görev, yetki ve sorumluluklarını uygulamalı olarak anlattı.

Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve ekipler, çocuklara yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Öndersev, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların küçük yaşlarda zabıtanın görev ve çalışma alanları hakkında bilgi vermek olduğunu belirterek, zabıta memurunun tanımı, görev ve yetki alanları, yaptığı çalışmalar, toplumsal yaşamdaki yeri ile yerel yönetimlerdeki işlevlerini uygulamalı olarak anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kurulan stantlarda çocuklara, okul kantini, market ve ekmek fırını, manav reyonları ile seyyar satıcıların olumsuz ve uygunsuz şekildeki faaliyetleri uygulamalı olarak anlatıldığı etkinlikte, zabıta memurları park ve bahçelerin temiz tutulması konularında da denetimleri nasıl yapıldığını anlattı.