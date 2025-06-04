Bilecik'te Kurban Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri

Bilecik'te Kurban Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri
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Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla işletmeleri denetledi. Şekerci, fırın ve pastane gibi yerlerde gramaj, paketleme ve son kullanım tarihleri kontrol edildi, hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı yaklaşırken rutin iş yeri denetimlerini sıklaştıran zabıta ekiplerinin, şekerci, kuruyemişçi, fırın ve pasta mamulleri üretim işletmelerini denetlediği kaydedildi.

İşletmelerin gramaj, paketleme ve etiketleme hususlarında kurallara uygunluğunu da inceleyen zabıta ekiplerinin, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulunduğu belirtilen açıklamada, halkın gıda güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekiplerin, denetimlerinde uygunsuz ve olumsuz durumlara yönelik işlem başlattığını bildirildi.

Açıklamada, kapalı pazarda yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulduğunu, genel temizlik kurallarına aykırı faaliyetlerin yapıldığı bir işletmeye yönelik de işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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