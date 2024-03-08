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Bilecik Belediyesi, Kadınlar Günü'nde Özel Gereksinimli Nurcan Söğüt'ü Tandem Bisikletle Evinden Alarak Ulaşım Sağladı

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Bilecik Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel gereksinimli Nurcan Söğüt'ü, çalıştığı +1 Mutluluk Kafe'ye tandem bisikletle evinden alarak ulaşımı sağladı. Etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı.

Bilecik Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel gereksinimli Nurcan Söğüt'ü, çalıştığı +1 Mutluluk Kafe'ye tandem bisikletle evinden alarak ulaşımı sağladı.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı.

+1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, yaptığı açıklamada, belediye işbirliğinde güzel bir program düzenlediklerini söyledi.

Yavuz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem bisikletle ulaşıma dikkat çekmek hem hayatta engellerin aşılabileceği hem de kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki yerine dikkat çekmek istedik. Birçok etkinlikte kullandığımız çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile sürdük." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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