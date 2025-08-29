Bilecik'te Çiftçilere 77 Bin Fide Dağıtıldı

Bilecik Belediyesince 77 bin fidenin çiftçilere dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Üreticiye destek, toprağa bereket" sloganıyla dağıtılan fidelerle üretime 55 milyon liralık katkı sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugüne kadar 1 milyon 900 bin fide dağıttıklarını belirtti.

Amaçlarının çiftçinin yanında olduklarını göstermek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Subaşı, şunları ifade etti:

"Bugün, geleneksel fide dağıtımımızı gerçekleştirdik. Marul, brokoli, lahana ve karnabahardan oluşan 77 bin 400 kök fideyi çiftçilerimize dağıttık. Bugüne kadar dağıttığımız yaklaşık 1 milyon 900 bin fide ile üretime 55 milyon liralık katkı sağladık. Yerli üretimi büyütmeye, çiftçimizin emeğine değer katmaya devam edeceğiz. Umuyorum bu fideler toprakla buluşur. Çiftçimize bereket ve emeğin karşılığı olarak geri döner."