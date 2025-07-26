AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı

AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı
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AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı
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Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında yaşanan AVM krizi sonrası 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin yetki konusunda AK Parti ve MHP'den destek alan CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarını tutamadı.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci resmen başlatıldı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanark, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü.

AVM KRİZİNDE AK PARTİ VE MHP GRUBU, BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK VERDİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi. 3 parselin satış yetkisinden çıdatılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı

BELEDİYE BAŞKANI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Cumhur ittifakı konu devlet olunca babasının oğlunu tanımaz oy hesabı yapmaz gereğini yapar

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

CHP de destek vermeli. Böylelik ile CHP ve AKP birleşir ve Ekrem serbest bırakılır ve demirtaş serbest olur ve Türkiye cennet olur ve israel ABD nin parasını alıp Türkiyeye verir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidar partisine burada laf uydurup atacak değilim halkın çıkarlarını kim korursa onu tebrik ederim

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