Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü Lideri Devirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü kendi evinden lideri devirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. Grup 12'inci haftasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ile grup lideri Sakarya Voleybol karşı karşıya geldiler. İstasyon Spor Salonu'ndan oynanan müsabakada Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ilk seti 25-19, ikinci seti 25-15 kazandı. Ardından üçüncü seti 21-25, dördüncü seti de 19-25 kaybeden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü müsabakayı 5'inci sete taşıdı. Bu setti büyük bir çekişme sonrası 15-13 kazanan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü müsabakayı 3-2 kazandı. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü oyuncuları galibiyeti seyircilerle kutladı.

Maçı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve çok sayıda seyirci izledi. - BİLECİK