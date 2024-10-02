Bilecik'te Zabıta Ekipleri Son Kullanma Tarihi Geçen 436 Ürüne El Koydu

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el koydu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdürdüğü ve uygunsuz faaliyetlerde bulunan esnafa cezai işlem uyguladığı bildirildi.

İşletmelere yönelik yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçen 436 gıda, temizlik ve slime çocuk oyuncak ürününe el konulduğu belirtilen açıklamada, ürünlerin imha edilmek üzere toplandığı bilgisi paylaşıldı.