A Word Kelime Oyunu cevapları nelerdir? Tüm A word cevapları, a word oyunu nasıl oynanır?
Milyonlarca indirme alan kelime oyunlarından birisi de A Word kelime oyunudur. Oyunun yabancı versiyonu olduğu gibi Türkçe versiyonu da mevcuttur. Oyunda geçemediğiniz bölümler olabilir. Bunun için sizlere cevaplarını paylaşmak istedik.
Oyuncular A Word kelime oyununun cevaplarını geçmekte zorlanabiliyorlar. Bunun için oyun cevaplarına bakıyorlar. Sizler için a word oyununun tüm cevaplarını tek sayfada topladık. A word cevapları nedir? A word kelime oyunu nedir?
A WORD KELİME OYUNU NEDİR?
A Word klasik kelime oyunlarının aksine sizlere daha karmaşık ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatır. Amaç, altıgen harflerden oluşan bulmacalar içerisinde verilen konuya uygun kelimeleri bulmak, puanları ve rozetleri toplamaktır. A Word ile kelime avlayıp, zeka ve beyin egzersizi yapabilirsiniz. A Word Kelime Oyunu, türkçe kelime bulmaca ve sözcük oyunları seven herkes için tasarlanmıştır.
A Word Kelime Oyunu,size gittikçe zorlaşan tam 2000 bulmaca ve binlerce gizlenmiş kelime sunar. Oyun içerisinde ilerledikçe kilitli olan başarıları açabilir, arkadaşlarınızla puan tablosunda yarışabilir veya 20 farklı rozeti aşama aşama kazanabilirsiniz. Zamana karşı yarış içerisinde de olacağınız kelime oyunumuzun takıldığınız yerlerinde ipuçlarından faydalanabilirsiniz.
A Word Kelime Oyunu internet gerektirmez ve tamamen ücretsiz bir oyundur. Satın almanızı gerektirecek hiç bir kapalı özellik barındırmamaktadır. Ayrıca telefonunuzdan gereksiz hiçbir izin istemez.
A WORD OYUNU HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Oyun toplamda 5 milyon üzeri indirme, yükleme almıştır. A word kelime oyunu Android ve Apple Store'dan indirilebiliyor. Hem Android telefonlardan hem de iOS iPhone telefonlardan bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyun toplamda 46 mb hafıza yer kaplamaktadır.
A WORD KELİME OYUNU CEVAPLARI
Bölüm 1 Hayvan = Deve
Bölüm 2 Sebze = Turp
Bölüm 3 Meyve = Ayva
Bölüm 4 Hastalık = Grip
Bölüm 5 Giysi = Etek
Bölüm 6 Kar Fırtınası = Tipi
Bölüm 7 Şehir = Bolu
Bölüm 8 Ülke = Gine
Bölüm 9 Çiçek = Lale
Bölüm 10 Köpek = Tazı
Bölüm 11 Savaş = Harp
Bölüm 12 Spor = Golf
Bölüm 13 Askerlik = Tank
Bölüm 14 Motosiklet = Kask
Bölüm 15 İklim Olayı = Dolu
Bölüm 16 Aksesuar = Küpe
Bölüm 17 Evlilik = Evet
Bölüm 18 Ay = Ekim
Bölüm 19 İsim = Mert
Bölüm 20 Bölüm sonu bulmacası = Meşe
Bölüm 21 Rakam = Dört - Beş
Bölüm 22 Başkent = Abudabi
Bölüm 23 Kuş = Kukumav
Bölüm 24 Çiçek = Papatya
Bölüm 25 … Bayramı = Ramazan
Bölüm 26 Film Karakteri = Gandalf
Bölüm 27 Yetenek = Marifet
Bölüm 28 Denizcilik = Alabora
Bölüm 29 Ev Eşyası = Kavanoz
Bölüm 30 Klarnet = Gırnata
Bölüm 31 Tatil Yerleri = Alaçatı
Bölüm 32 Spor = Rafting
Bölüm 33 Cilt Hastalığı = Sivilce
Bölüm 34 Hastalık = Bronşit
Bölüm 35 Ülke = Uruguay
Bölüm 36 Müzik = Bağlama
Bölüm 37 Tatlı = Baklava
Bölüm 38 Piknik = Semaver
Bölüm 39 Futbol = Krampon
Bölüm 40 Film = Ironman
Bölüm 41 Giysi = Pardösü
Bölüm 42 Meyve = Erik - Dut
Bölüm 43 Yağmur = Şemsiye
Bölüm 44 Meze = Haydari
Bölüm 45 Köpek = Teriyer
Bölüm 46 Gömlek = Ütü - Yaka
Bölüm 47 İçecek = Boza - Süt
Bölüm 48 Ani tepki = Refleks
Bölüm 49 İlaç = Aspirin
Bölüm 50 Bebek = Biberon
Bölüm 51 … Turşusu = Fasulye
Bölüm 52 Renk = Gri - Sarı
Bölüm 53 Kamp = Çakı - Mat
Bölüm 54 Baharat = Tuz - Köri
Bölüm 55 Kırmızı Şeyler = Ruj - Elma
Bölüm 56 Ağaç = Kestane
Bölüm 57 Ekmek = Bazlama
Bölüm 58 Gece = Dolunay
Bölüm 59 Üniversite = Diploma
Bölüm 60 Bölüm Sonu Bulmacası = Lakerda
Bölüm 61 … Puding = Kakaolu - Muzlu
Bölüm 62 Giysi = Mont - Kürk - Tayt
Bölüm 63 Oyun = Satranç - Pişti
Bölüm 64 El işi = Oya - Nakış - Takı
Bölüm 65 Spor Salonu = Halter - Dambıl
Bölüm 66 Yaşam Öyküsü = Otobiyografi
Bölüm 67 Hastane = Serum - Röntgen
Bölüm 68 Alet çantası = Alyan - Silikon
Bölüm 69 Uçak = Kokpit - Hostes
Bölüm 70 Astronomi = Yörünge - Evren
Bölüm 71 Nefesli Çalgı = Flüt - Ney - Kaval
Bölüm 72 Tarım = Mahsul - Çeltik
Bölüm 73 … Koleksiyonu = Taş - Plak - Araba
Bölüm 74 Çocuk Parkı = Tahterevalli
Bölüm 75 Futbol = Penaltı - Derbi
Bölüm 76 Göz rengi = Mavi - Kehribar
Bölüm 77 Siyaset = Bakan - Anayasa
Bölüm 78 Televizyonculuk = Stüdyo - Sunucu
Bölüm 79 Sabah Ritüeli = Kahvaltı - Spor
Bölüm 80 Tatlı = Künefe - Güllaç
Bölüm 81 Halk Oyunu = Kafkas - Zeybek
Bölüm 82 Alışveriş = Market - Barkod
Bölüm 83 Meslek = Bahçıvan - Dadı
Bölüm 84 Mektup = Mürekkep - Zarf
Bölüm 85 Kış Mevsimi = Kar- Buz - Aralık
Bölüm 86 Define = Harita - Sandık
Bölüm 87 Trafik = Kavşak - Anayol
Bölüm 88 Başkent = Brüksel - Sofya
Bölüm 89 Tarih = Enderun - Divan
Bölüm 90 Coğrafya = Bora - Artezyen
Bölüm 91 Burçlar = Aslan - İkizler
Bölüm 92 Bankacılık = Borsa - Bilanço
Bölüm 93 Hastalık = Alerji - Migren
Bölüm 94 Boks = Siklet - Nakavt
Bölüm 95 Kuaför = Ağda- Bakım - Fön
Bölüm 96 Emlak = Tapu - Kadastro
Bölüm 97 Fizik = Amper - Dinamik
Bölüm 98 Cüzdan = Para - Fotoğraf
Bölüm 99 Köy = Ekin - Soba - Ahır
Bölüm 100 Doğal Afet = Sel - Çığ - Hortum
Bölüm 101 Hukuk = Anayasa - Hukuk
Bölüm 102 Kimya = Karışım - Deney
Bölüm 103 Matematik = Toplama - Bölme
Bölüm 104 Moda = Ekose - Bermuda
Bölüm 105 Araba = Lpg - Fren - Egzoz
Bölüm 106 Voleybol = Hücum - Pas - Blok
Bölüm 107 Mitoloji = Zeus - Poseidon
Bölüm 108 Siyaset = Tüzük - Oy - Seçim
Bölüm 109 Gizli Konu sorusu = Şah - Piyon - Kale
Bölüm 110 Bölüm Sonu = Çizgi - Fragman
Bölüm 111 Ekonomi = Döviz - Hisse - Portföy
Bölüm 112 Maddenin Halleri = Katı - Gaz - Sıvı - Plazma
Bölüm 113 Kimya = Magnezyum - Ozon - Nötr
Bölüm 114 Basketbol = Steps - Şut - Blok - Pivot
Bölüm 115 … Sosu = Pesto - Salsa - Beşamel
Bölüm 116 Çöl = Kum - Kurak - Deve - Sevap
Bölüm 117 Hobi = Origami - Yapboz - Dans
Bölüm 118 Yeryüzü = Nehir - Mağara - Şelale
Bölüm 119 Kahve = Telve - Cezve - Barista
Bölüm 120 Lokanta = Rezervasyon - Garson
Bölüm 121 Alışveriş = Kasa - Fiş - Reyon - Nakit
Bölüm 122 Para Birimi = Rupi - Sterlin - Dirhem
Bölüm 123 Ofis = Bant - Dosya - Sekreter
Bölüm 124 Ulaşım = Karavan - Liman - Cadde
Bölüm 125 Bisiklet = Sele - Çamurluk - Pedal
Bölüm 126 Hava Durumu = Parlak- Ilık - Güneşli
Bölüm 127 Evlilik = Balayı - Koca - Nişanlı
Bölüm 128 Diyet = Yağ - Porsiyon - Kalori
Bölüm 129 Geometri = Piramit - Açı - Oval - Çap
Bölüm 130 Sinema = Dram - Sahne - Yönetmen
Bölüm 131 Suç Türleri = Sabotaj - Yağma - Firar
Bölüm 132 Kuyumcu = Bilezik - Broş - Alyans
Bölüm 133 Ramazan = Sahur - İmsakiye - Oruç
Bölüm 134 Din = İslamiyet - Hinduizm
Bölüm 135 Biyoloji = Protein - Enerji - Asit
Bölüm 136 Bahçe işleri = Budama - Aşı - İlaçlama
Bölüm 137 Sivri şeyler = Tornavida - İğne - Çivi
Bölüm 138 Üniversite = Staj - Asistan - Doçent
Bölüm 139 Müzik = Düet - Melodi - Arabesk
Bölüm 140 Tarım = Traktör - Saman - Kürek
Bölüm 141 Tasavvuf = Mukabele - Sofu - Maşuk
Bölüm 142 Televizyon = Gündem- Editör - Haber
Bölüm 143 Fizik = Kuvvet -Dinamik - İvme
Bölüm 144 Bilgisayar Aktivitesi = İnternet - Film- Müzik
Bölüm 145 Yemek = Pilav - Ispanak - Sarma
Bölüm 146 Şarkıcı = Tarkan - Hadise - Linet
Bölüm 147 Araba markası = Volvo - Ford - Opel - Fiat
Bölüm 148 Depresyon = Tedavi - Karamsarlık
Bölüm 149 Araba aksamı = Egzoz - Fren - Şanzıman
Bölüm 150 Kişisel bakım = Fırça - Oje - Krem - Tonik
Bölüm 151 İnşaat = Beton - Çelik - Kat - Bina
Bölüm 152 Oyuncak = Araba - Ayı - Bebek - Lego
Bölüm 153 Kırtasiye = Kalem - Etiket - Defter
Bölüm 154 … Ağrısı = Baş - Boyun - Karın - Kalp
Bölüm 155 Bilim adamları = Farabi - Edison - Tesla
Bölüm 156 Korsan gemisi = Kanca - Dürbün - Kaptan
Bölüm 157 Market = İndirim - Kasap - Sepet
Bölüm 158 Gizli Konu= Ronaldo - Neymar - Arda
Bölüm 159 Gizli Konu = Ankara - Brüksel - Bakü
Bölüm 160 Bölüm sonu sorusu = Ropdaşambır - Lastik
Bölüm 161 Meslekler = Avukat - Psikolog - Politikacı
Bölüm 162 Seyahat = Bavul - Çanta - Pasaport - Harita
Bölüm 163 Organlar = Burun - Safra kesesi - Bağırsak
Bölüm 164 Günün evreleri = Öğle - Gece - İkindi - Sabah - Akşam
Bölüm 165 İçecekler = Bira - Ayran - Şalgam - Maden suyu
Bölüm 166 Yemekler = Pilaki - Karnıyarık - Lahmacun
Bölüm 167 Kek tarifi = Süt - Kakao - Un - Yumurta - Vanilya
Bölüm 168 Haberleşme = Telefon - Telgraf - Mektup - Elçi
Bölüm 169 Bebek = Bez - Ateşölçer - Biberon - Emzik
Bölüm 170 Ev eşyası = Berjer - Kanepe - Sehpa - Askılık
Bölüm 171 Uyku = Yatak - Yorgan - Pijama - Gecelik
Bölüm 172 Siyasi = Başbakan - Vali - Milletvekili
Bölüm 173 … Mühendisliği = Bilgisayar - Makine - Endüstri
Bölüm 174 Gezegen = Plüton - Venüs - Uranüs - Jüpiter
Bölüm 175 … Faturası = Doğalgaz - İnternet - Elektrik
Bölüm 176 Boş Zaman Aktivitesi = Film - Kitap - Seyahat - Bisiklet
Bölüm 177 Banka= Para - Vezne - Dekont - Sıra - Kredi
Bölüm 178 Coğrafi = Kroki - Ölçek - Harita - Yükselti
Bölüm 179 Ölçü Birimleri = Litre - Gram - Hektar - Metre - Volt
Bölüm 180 Gemicilik = İskele - Güverte - Sancak - Dümen
Bölüm 181 Dans = Rumba - Vals - Tango - Roman - Salsa
Bölüm 182 Çocuk Oyunları = Körebe - Saklambaç - Elimsende
Bölüm 183 Yeşil sebzeler = Ispanak -Marul - Kabak - Brokoli
Bölüm 184 Duygular = Empati - Gurur - Korku - Aruz - Öfke
Bölüm 185 Matematik = Bölünen - Değişken - Aritmetik
Bölüm 186 … çorbası = Yayla - Sebze - Tarhana - Domates
Bölüm 187 Düğün = Alyans - Gelinlik - Şahit - Altın
Bölüm 188 Evcil Hayvan = Kaplumbağa - Kanarya - Hamster
Bölüm 189 Salata Malzemeleri = Domates - Yağ - Kekik - Ekşi
Bölüm 190 Okul = Teneffüs - Ödev - Öğretmen - Ders
Bölüm 191 Denizcilik = Branda - Halat - İskele - Tersane
Bölüm 192 Hamam = Tas - Peştamal - Tellak - Takunya
Bölüm 193 Kozmetik = Ruj - Rimel - Allık - Fondöten - Far
Bölüm 194 … Bakanlığı = Çevre - Sağlık - Adalet - Savunma
Bölüm 195 Aksesuar = Halhal - Şapka - Kaşkol - Eldiven
Bölüm 196 Sütlü Tatlılar = Kazandibi - Muhallebi - Keşkül
Bölüm 197 İklim tipleri = Ekvatoral - Karasal - Tropikal
Bölüm 198 Ten renkleri = Buğday - Esmer - Sarışın - Kumral
Bölüm 199 … Evi = Kız - Öğrenci - Baba- Düğün - Gelin
Bölüm 200 Kumaş Türleri = Kaşe - Pamuk - İpek - Saten - Kaşmir
Bölüm 201 Doğum günü = Sürpriz - Armağan - Parti - Pasta
Bölüm 202 Pil ile çalışan = Kumanda - Tansiyon aleti - Saat
Bölüm 203 Banyoda Bulunanlar = Paspas - Havlu - Terlik - Şampuan
Bölüm 204 Tatil = Otel - Deniz - Yolculuk - Şezlong
Bölüm 205 Dağ evi = Ahşap - Şömine - Geyik - Odun ateşi
Bölüm 206 Hastanede Çalışan = Hasta bakıcı - Hemşire - Doktor
Bölüm 207 Ayakkabı Türleri = Günlük - Topuklu - Klasik - Babet
Bölüm 208 Coğrafi terimler = Ölçek - Harita - Atlas - Atmosfer
Bölüm 209 Akşam Aktivitesi = Tiyatro - Sinema - Opera - Konser
Bölüm 210 … Kağıdı = Tuvalet - Duvar - İskambil - Kese
Bölüm 211 … Makarna = Domatesli - Peynirli - Kıymalı
Bölüm 212 Kahve Çeşitleri = Dibek - Sütlü - Filtre - Menengeç
Bölüm 213 … Paça = Kıvrık - Dar - Boru - İspanyol - Bol
Bölüm 214 Masal Kahramanı = Keloğlan - Pinokyo - Külkedisi
Bölüm 215 Sanat = Müzik - Sinema- Tiyatro - Heykel
Bölüm 216 … Kutusu = Dikiş - Kalem - Toka - Makyaj - Takı
Bölüm 217 Gizli Konu = Fasulye - Kereviz - Karnabahar
Bölüm 218 Gizli Konu = Rejisör - Dekor - Kostüm - Başrol
Bölüm 219 Gizli Konu = Bilimkurgu - Macera - Polisiye
Bölüm 220 Bölüm sonu sorusu = Şampiyon - Güvenlik - Gözlemci
Bölüm 221 Piknik = Hamak - Karpuz - Çay - Top - Çekirdek - Mangal
Bölüm 222 … çantası = Spor - Çocuk - Sırt - Makyaj - Bel - Alet - Bebek
Bölüm 223 Kalem Çeşitleri = Dolma - Pilot - Tükenmez - Göz - Kurşun - Boya
Bölüm 224 Kırmızı Meyveler = Kiraz - Çilek - Elma - Böğürtlen - Vişne
Bölüm 225 Yabancı Dil = İngilizce - Arapça - İtalyanca - Almanca
Bölüm 226 Sevgililer günü = Şubat - Hediye - Mum - Çiçek - Romantik - Kalp
Bölüm 227 Pizza Malzemeleri = Sucuk - Sosis - Mısır - Biber - Salça
Bölüm 228 … Pasta = Çikolatalı - Mozaik - Meyveli - Köstebek
Bölüm 229 Bayram Ziyareti = El Öpmek - Kolonya - Lokum - Misafir - Kahve
Bölüm 230 Ev Aksesuarı = Saat - Çerçeve - Tablo - Biblo - Resim - Çiçek
Bölüm 231 Başarı Adımları = Çalışmak - Motivasyon - Başlamak - Sabır
Bölüm 232 Kedi Türleri = Siyam - Ankara - Felis - Van - Bengal - Bombay
Bölüm 233 Afrika Ülkeleri = Tunus - Afrika - Kamerun - Benin - Etiyopya
Bölüm 234 Kış Sporları = Hokey - Körling - Kayak - Buz Pateni - Kızak
Bölüm 235 Kışın Giyeriz = Palto - Hırka - Manto - Pardösü - Kaban
Bölüm 236 İletişim aracı = Televizyon - Telefon - Radyo - Faks - Posta
Bölüm 237 Narenciye = Greyfurt - Portakal - Mandalina - Turunç
Bölüm 238 Saça Yapılır = Röfle - Maşa - Balyaj - Perma - Ombre - Kaynak
Bölüm 239 … Başı = Gelin - Soğan - Satır - Ele - Oba - Musluk - Eşek
Bölüm 240 Karadeniz = Çay - Yayla - Orman - Kemençe - Fındık - Horon
Bölüm 241 Fotoğraf Türleri = Düğün - Manzara - Vesikalık - Biyometrik
Bölüm 242 Boya Çeşitleri = Guaj - Sprey - Pastel - Sulu - Akrilik - Yağlı
Bölüm 243 … Baskısı = Patates - İp - Soğan - Fırça - Yaprak
Bölüm 244 Üşürken İhtiyaçlarımız = Kaşkol - Eldiven - Battaniye - Bere - Patik
Bölüm 245 Çantada Bulunanlar = Kalem - Cüzdan - Anahtar - Ayna - Sarj aleti
Bölüm 246 Ünlü … = Aktör - Oyuncu - Yönetmen - Yazar - Şarkıcı
Bölüm 247 Olimpiyatlar = Güreş - Atletizm - Tenis - Boks - Cimnastik
Bölüm 248 Ünlü İkililer = Süheyl Behzat - Zeki Metin - Safiye Faik
Bölüm 249 Ofis Masası = Takvim - Kalem - Defter - Bilgisayar - Saat
Bölüm 250 Tahıllar = Buğday - Mısır - Nohut - Pirinç - Yulaf
Bölüm 251 Şehirler = Adana - Kayseri - Kilis - Iğdır - Balıkesir
Bölüm 252 Hukuk = Adalet - Davalı - Ceza - Yargı - Baro - Beraat
Bölüm 253 … Kebabı = Cağ - Yayla - Saray - Simit - Çökertme - Orman
Bölüm 254 Hastalık = Kabızlık - Çıban - Astım - Felç - Dizanteri
Bölüm 255 Meslekler = Biyolog - Animatör - Komiser - İktisatçı
Bölüm 256 Kuş Türleri = İspinoz - Kiraz - Alamecek - İncir - Kuzgun
Bölüm 257 Baharatlar = Sumak - Tuz - Biber - Kimyon - Vanilya - Kekik
Bölüm 258 Mühendislik = Biyomedikal - Uçak - Jeofizik - Endüstri
Bölüm 259 Çocuk Oyunları = Çelik çomak - Yakartop - Körebe - Hulehup
Bölüm 260 Para birimleri = Dolar - Dinar - Lari - Ruble - Peso - Manat - Lek
Bölüm 261 İlk Yardım Çantası = Makas - Pamuk - Bant - Tentürdiyot - Mendil
Bölüm 262 Burçlar = Kova - Yengeç - Başak - İkizler - Terazi - Yay
Bölüm 263 Meyve = Muz - Kavun - Çilek - Karadut - Kayısı - Mango
Bölüm 264 Çizgi Film = Garfield - Red Kit - Sonic - Zorro - Tsubasa
Bölüm 265 Ekonomi = Bilanço - Opsiyon - Faiz - Envanter- Emtia
Bölüm 266 Tatil Yerleri = Belek - Çeşme - Kemer - Marmaris - Büyükada
Bölüm 267 Sosyal Medya = Takip - Paylaşım - Beğeni - İçerik - Sohbet
Bölüm 268 Üniversiteler = Hacettepe - Ege - Sakarya - Fırat - Akdeniz
Bölüm 269 Tv Programı = Magazin - Evlilik - Yarışma - Magazin - Haber - Yemek
Bölüm 270 Kırılan Şeyler = Kalp - Ayna - Bardak - Cam- Tabak - Saç - Tırnak
Bölüm 271 Kamp = Fener - Tulum - Çadır - Matara - Ateş - Termos
Bölüm 272 Avrupa Ülkeleri = Almanya - İsviçre - Bosna Hersek - Monako
Bölüm 273 Başkentler = Bağdat - Havana - Belgrad - Trablus - Dakar
Bölüm 274 … Sayılar = Pozitif - Üslü - Rasyonel - Doğal - Negatif
Bölüm 275 Hastane Birimleri = Nöroloji - Göz - Kbb - Göğüs - Çocuk - Cerrahi
Bölüm 276 Gizli Konu = Tambur - Klarnet - Akordiyon - Flüt - Gitar
Bölüm 277 Gizli Konu = Ceviz - Zeytin - Akasya - Kavak - Dut - Gürgen
Bölüm 278 Gizli Konu = Gümüş - Altın - Elmas - Bronz - Yakut - Zümrüt
Bölüm 279 Gizli Konu = İncir - Çilek - Kızılcık - Patlıcan
Bölüm 280 Bölüm Sonu Sorusu = Köpek - Keman - Gözlükçü - Parfüm - Raptiye
Bölüm 281 Uzay = Uydu - Teleskop - Atmosfer - Mars - Yıldız - Astronot
Bölüm 282 … Hava = Güneşli - Bulutlu - Sıcak - Fırtınalı - Karlı - Bulutlu - Nemli
Bölüm 283 Akraba = Kardeş - Enişte - Damat - Bacanak - Görümce - Kayınço
Bölüm 284 Mutfak Eşyası = Masa - Tencere - Kaşık - Bulaşıklık - Spatula - Kepçe
Bölüm 285 Saç Türleri = Kısa - Düz - Dalgalı - Uzun - Kıvırcık - Dolgun - Boyalı
Bölüm 286 Antep Mutfağı = Baklava - Lahmacun - Kebap - Alinazik - Tike - Beyran
Bölüm 287 Trafik = Kaza - Araba - Motor - Lamba - Polis - Tabela - Bisiklet
Bölüm 288 Takım Simgeleri = Kanarya - Timsah - Aslan - Horoz - Kartal - Şahin - Kurt
Bölüm 289 Geometrik İfadeler = Silindir - Üçgen - Kare - Açı - Doğru - Düzlem - Matris
Bölüm 290 Pasta Malzemeleri = Vanilya - Kakao - Süt - Kabartma Tozu - Maya - Un - Şeker
Bölüm 291 Kahvaltıda Yenir = Yumurta - Domates - Sosis - Zeytin - Salatalık - Ezme
Bölüm 292 Telefon Denince = Kulaklık - Sarj Aleti - Kamera - Wifi - Radyo - Akıllı
Bölüm 293 Hitap Şekilleri = Birader - Kardeşim - Kanka - Dayı - Canım - Oğlum - Hacı
Bölüm 294 Renkler = Mavi - Yeşil - Sarı - Kırmızı - Eflatun - Fuşya - Gri - Mor
Bölüm 295 Deniz Ürünleri = Kalamar - Karides - Midye - Palamut - Levrek - Mezgit
Bölüm 296 Yaz Meyveleri = Vişne - Kiraz - Ahududu - Dut - Böğürtlen - Üzüm - Çilek
Bölüm 297 Motorlu Araç = Metrobüs - Jetski - Otomobil - Kamyonet - Uçak - Tren
Bölüm 298 Şerbetli Tatlılar = Künefe- Baklava - Tulumba - Revani - Kadayıf - Lokma
Bölüm 299 Topla Oynana Spor = Golf - Hentbol - Bilardo - Su topu - Tenis - Badminton
Bölüm 300 Unlu Mamuller = Ekmek - Börek - Simit - Poğaça - Boyoz - Krep - Kurabiye - Çörek
Bölüm 301 Müslüman Ülkeler = Arnavutluk - Fas - Cezayir - İran - Malezya - Nijerya
Bölüm 302 Borç Çeşitleri = Elektrik - Doğalgaz - Telefon - İnternet - Vergi - Su
Bölüm 303 Yatıştırıcı Çay = Ihlamur - Karanfil - Melisa - Rezene - Papatya - Melisa - Nane
Bölüm 304 Sınır Komşularımız = Yunanistan - Gürcistan - Bulgaristan - Irak - İran
Bölüm 305 3 Heceli İller = Aksaray - İstanbul - Zonguldak - Antalya - Kayseri
Bölüm 306 Film Türleri = Romantik - Fantastik - Belgesel - Dram- Biyografi
Bölüm 307 Erkek Aksesuar = Gözlük - Tesbih - Kolye - Saat - Kemer - Mendil - Kravat
Bölüm 308 … Can(isim) = Mustafa - Uğur - Doğan - Fettah - Berke - Nur - Ali - Mutlu
Bölüm 309 İnşaat Terimleri = Kolon - Beton - Harç - Şantiye - Kiriş - Kiremit
Bölüm 310 Evde Beslenen Hayvan = Papağan - Tavşan - Köpek - Kedi - İguana - Kaplumbağa
Bölüm 311 Bebek Hastalığı = Su Çiçeği - Kabakulak - Sarılık - Kızamıkçık - Grip
Bölüm 312 Ev İşleri = Dikiş - Çamaşır - Badana - Yemek - Bulaşık - Temizlik
Bölüm 313 Edebiyat = Kafiye - Mecaz - Roman - Biyografi - Akrostiş - Mısra
Bölüm 314 Yüzme = Sırt üstü - Kulaç - Havuz - Bone - Mayo - Kelebek - Palet
Bölüm 315 Doğa Olayları = Volkan - Meteor - Hortum - Yıldırım - Deprem - Şimşek
Bölüm 316 Yönetim Biçimleri = Cumhuriyet - Demokrasi - Oligarşi - Diktatörlük
Bölüm 317 İçkiler = Kokteyl - Likör - Konyak - Viski - Şarap - Rakı - Tekila
Bölüm 318 .. Namazı = Akşam - Teravih - Cenaze - Bayram - Nafile - İstihare
Bölüm 319 Alet Çantası = Çivi - Tornavida - Çekiç - Kerpeten - Dübel - Maket Bıçağı
Bölüm 320 İçecekler = Viski - Ayran - Kahve - Çay - Şarap - Bira - Su - Votka - Rakı
Bölüm 321 Dersler = Müzik - Biyoloji - Edebiyat - Coğrafya - Matematik
Bölüm 322 Takım Renkleri = Kırmızı - Sarı - Mavi - Lacivert - Bordo - Beyaz - Siyah
Bölüm 323 Kış Sebzeleri = Pancar - Havuç - Pazı - Lahana - Brokoli - Pırasa - Turp
Bölüm 324 Kuruyemişler = Fındık - Leblebi - Fıstık - İncir - Badem - Ceviz
Bölüm 325 Yaz mevsimi = Dondurma - Sıcak - Kavun - Deniz - Güneş - Nem - Tatil - Su
Bölüm 326 Börek Çeşitleri = Sigara - Peynirli - Kıymalı - Ispanaklı - Tepsi - Kol
Bölüm 327 Cenaze = Kefen - Namaz - Taziye - Tabut - Musalla - Başsağlığı
Bölüm 328 Elektrikli Ev Aletleri = Lamba - Ütü - Televizyon - Fırın - Radyo - Vantilatör
Bölüm 329 Toprak Altı Canlıları = Kunduz - Karınca - Solucan - Köstebek - Yılan - Kirpi
Bölüm 330 Dağlarımız = Kaçkar - Erciyes - Ağrı - Palandöken - Süphan - Hasan
Bölüm 331 Evin Girişinde Bulunanlar = Paspas - Ayakkabılık - Vestiyer - Portmanto - Ayna
Bölüm 332 Kahveyle İyi Gider = Kurabiye - Çörek - Çikolata - Kek - Gofret - Kruvasan
Bölüm 333 İstanbul = Tarih - Marmara - Kalabalık - Otuzdört - Metropol
Bölüm 334 İzmir = Gaziemir - Karşıyaka - Göztepe - Bornova - Balçova
Bölüm 335 Araba Parçası = Vites- Direksiyon - Silecek - Plaka - Dikiz Aynası
Bölüm 336 Kalabalık Yerler = Sinema - Tiyatro - Fuar - Konser - Panayır - Lunapark
Bölüm 337 Futbol = Korner - Taç - Hakem - Ofsayt - Gol - Penaltı - Ofsayt
Bölüm 338 Gelin Aksesuarı = Yüzük - Çiçek - Bilezik - Duvak - Kuşak - Taç - Ayakkabı
Bölüm 339 Burçlar = İkizler - Aslan - Boğa - Oğlak - Yay - Kova - Başak - Akrep
Bölüm 340 Damat Aksesuarı = Kravat İğnesi - Papyon - Yelek - Yaka Çiçeği - Kuşak
Bölüm 341 Ulaşım Aracı = Vapur - Tren - Teleferik - Otobüs - Gemi - Helikopter
Bölüm 342 Askeri Rütbeler = Üsteğmen - Başçavuş - Astsubay - Er - Yüzbaşı - Albay
Bölüm 343 Türkiye' deki Rüzgarlar = Yıldız - Karayel - Lodos - Poyraz - Keşişleme - Kıble
Bölüm 344 Kutuplar = Antartika - Kuzey - Güney - Buzul - Penguen - Eskimo
Bölüm 345 Gizli Konu = Yapıştırıcı - Klasör - Bant - Silgi - Etiket - Daksil
Bölüm 346 Gizli Konu = Trigonometri - Fonksiyon - İntegral - Logaritma
Bölüm 347 Gizli Konu = Alaçatı - Datça - Bodrum - Kaş - Şile - Alanya - Ayvalık
Bölüm 348 Gizli Konu = Sıpa - Tay - Tırtıl - Kuzu - Malak - Civciv - Buzağı - Enik
Bölüm 349 Gizli Konu = Çivi - Testere - Keski - Matkap - Zımpara - İskarpela
Bölüm 350 Bölüm Sonu Sorusu = Müessese - Oyun - Enstitü - Kalorifer - İstihbarat
Bölüm 351 Makyaj Malzemeleri = Fondöten - Rimel - Göz Kalemi - Dudak Parlatıcısı
Bölüm 352 Avrupa Ülkeleri = Beyaz Rusya - Çek Cumhuriyeti - Vatikan - Andorra
Bölüm 353 … Arkadaşı = Çocukluk - Oyun - İş - Asker - Yol - Koğuş - Okul - Ev - Silah
Bölüm 354 Zeytin Çeşitleri = Siyah - Yeşil - Çizik - Gemlik - Sele - Domat - Salamura
Bölüm 355 Yılbaşı = Hediye - Tombala - Süs - Kırmızı - Çekiliş - Çam Ağacı
Bölüm 356 Hastane = Serum - Yatış - Oksijen Tüpü - Tetkik - Taburcu - Sevk
Bölüm 357 Kurumsal Firma = Hukuk - Hiyerarşi - Matrah - Yönetim Kurulu - Talep
Bölüm 358 … Pekmezi = Keçi Boynuzu - Andız - Amut - Pancar - Şeker Kamışı
Bölüm 359 Sinema Salonu = Perde - Film - Gözlük - Ses sistemi - Patlamış Mısır
Bölüm 360 Yerleşim Birimleri = Köy - Belde - Kasaba - Bucak - İlçe - Mahalle - Semt
Bölüm 361 Ayakkabı Çeşitleri = Günlük - Spor - İskarpin - Sandalet - Yumurta Topuk
Bölüm 362 Başa Takılır = Balaklava - Fötr - Eşarp - Sarık - Yazma - Takke - Papak
Bölüm 363 Askerlik Argosu = Lağımcı - Tertip - Karaşimşek - Disko - Hürgeneral
Bölüm 364 Yenebilen Balıklar = Kefal - Barbun - Akya - Lüfer - Torik - Kofona - Zargana
Bölüm 365 Çizgi Filmler = Redkit - Tenten - Jetgiller - Taş Devri - Bugs Bunny
Bölüm 366 Olimpiyatlar = Doping - Madalya - Derece - Meşale - Stadyum
Bölüm 367 Trafik = Orta Refüj - Stop Lambası - Hız Sınırı - Çift Şerit
Bölüm 368 İş Sektörleri = Enerji - Eğlence - Medya - Lojistik - İletişim
Bölüm 369 Tren = Makinist - Gar - Bilet - Kondüktör - Makas - Kara - Köüz
Bölüm 370 Bakliyatlar = Nohut - Mercimek - Kuru Fasülye - Bulgur - Barbunya
Bölüm 371 … Dolması = Mantar - Pırasa - Patates - Domates - Kırmızı Biber
Bölüm 372 Diş Tedavisi = Porselen - İmplant - Kaplama - Damak - Protez - Kanal
Bölüm 373 Cenaze = Helva - Musalla Taşı - Toprak - Yas - Helallik
Bölüm 374 Müzik Aletleri = Kusle - Kastanyet - Arp - Mandolin - Tuba - Ud - Çeleşta
Bölüm 375 Ekmek Çeşitleri = Gömeç - Ekşi Mayalı - Ruşeymli - Ebeleme - Francala
Bölüm 376 Masal Kahramanları = Uyuyan Güzel - Rapunzel - Çizmeli Kedi - Peter Pan
Bölüm 377 Asya Ülkeleri = İran - Lübnan - Bangladeş - Umman - Filipinler - Laos
Bölüm 378 Ev Mobilyası = Tabure - Kitaplık - Şifonyer - Sedir - İkili Koltuk
Bölüm 379 Yemek Sonrasında = Yürüyüş - Bulaşık - Çay - Şekerleme - Diş Fırçalama
Bölüm 380 Peynir Çeşitleri = Küflü - Dil - Ezine - Deri - Keçi - Lor - Tuzsuz - Abaza - Köy
Bölüm 381 El İşi = Battaniye - Dantel - Oya - Patik - Yazma - Süveter
Bölüm 382 Otogar = Yolcu - Peron - Muavin - Şehirler arası - Çığırtkan
Bölüm 383 … Köfte = Sulu - Izgara - İnegöl - Misket - Kadınbudu - İçli - Çiğ
Bölüm 384 Dondurma Çeşitleri = Muzlu - Vanilyalı - Sakızlı - Maraş - Sade - Kaymaklı
Bölüm 385 Tahıllar = Mısır - Yulaf - Karabuğday - Çavdar - Sorgum - Pirinç
Bölüm 386 Boks = Ring - Gong Sesi - Ağızlık - Kum Torbası - Round - Köşe - Ring
Bölüm 387 … Bakanlığı = Milli Savunma - Sağlık - Adalet - İçişleri - Maliye
Bölüm 388 Ev Eşyası = Abajur - Tirbuşon - Davlumbaz - Kereta - Çöp Kutusu
Bölüm 389 İş Toplantısı = Proje - Toplantı Masası - Sunum - Dosya - Grafik - Not
Bölüm 390 Noktalama İşaretleri = Ünlem - Noktalı Virgül - Kısa Çizgi - Ayraç - Denden
Bölüm 391 Türkiye' de ki Barajlar = Keban - Atatürk - Hirfanlı - Aslantaş - Demirköprü
Bölüm 392 … Saati = Kum - Kış - Toplantı - Duvar - Çay - Buluşma - Okul - Sefer
Bölüm 393 Cinayet = Ceset - Maktul - Ölüm - Olay Yeri - Zanlı - Soruşturma
Bölüm 394 Hastayken İçtiklerimiz = Çorba - İlaç - Ballı Zencefil - Ihlamur - Nane Limon
Bölüm 395 Doğum Günü = Hediye - İyi ki doğdun - Davetli - Fotoğraf - Maytap
Bölüm 396 Nesli Tükenmiş Hayvanlar = Mamut - Dodo Kuşu - Çizgili Sırtlan - Mavi Antilop
Bölüm 397 Mahalle Bakkalı = Dondurma - Veresiye defteri - Dondurma - Tavla - Plastik Top
Bölüm 398 Akvaryum = Su Kaplumbağası - Japon Balığı - Çakıltaşı - Tank
Bölüm 399 Az Bilinen Renkler = Haki - Fildişi - Turkuaz - Camgöbeği - Askeri yeşil
Bölüm 400 Oyalanırken Kullanırız = Televizyon - Tablet - Yapboz - Gazete - Müzikçalar
Bölüm 401 Sınırlardaki İllerimiz = Kilis - Van - Artvin - Şırnak - Iğdır - Antakya - Edirne
Bölüm 402 Tenis = Toprak - Şahin gözü - Basit Hata - Set Sayısı - Ralli
Bölüm 403 Türk Hamamı = Hamam Tası - Kese - Göbek Taşı - Tellak - Natır - Kurna
Bölüm 404 Takım Elbise = Mendil - Kol Düğmesi - Kesim - İlik - Papyon - Yırtmaç
Bölüm 405 … Yumurtası = Kaplumbağa - Deve Kuşu - Dinozor -Timsah - Kurbağa
Bölüm 406 Yeşilçam Sanatçıları = Tarık Akan - Cüneyt Arkın - Itır Esen - Ayşen Gruda
Bölüm 407 Anadolu Beylikleri = Dulkadiroğulları - Germiyanoğulları - Eretna
Bölüm 408 Havalimanı = Hangar - Apron - İniş izni - Son Çağrı - İç Hatlar - Jet
Bölüm 409 … Anahtarı = İngiliz - Alyan - Cevap - Kasa - Şehir - Kumbara
Bölüm 410 Su Tesisatı = Sifon - Kireç - Sayaç - Kaçak - Gider - Batarya - Musluk
Bölüm 411 Siyaset = Baraj - Parti - Parlemanto - Egemenlik - Muhalefet
Bölüm 412 Anatomi = Organ - Kemik - Sinir - Bağ - Deri - Eklem - Endokrin - Kas
Bölüm 413 Deyimler = El Açmak - Bağrı Yanık - Sabahın Körü - Bacak Kadar
Bölüm 414 Afrika Ülkeleri = Madagaskar - Sudan - Kenya - Çad -Tanzanya - Kamerun
Bölüm 415 Ev Saksı Bitkileri = Aloevera - Aşk Merdiveni - Deve Tabanı - Hanım eli
Bölüm 416 Hayvan Belgeseli = Vahşi Yaşam - Doğa - Pusu - Çiftleşme - Göç - Kur - Otlak
Bölüm 417 Ameliyat = Neşter - Stabil - Cerrah - Dikiş - Operasyon - Nabız
Bölüm 418 Dövüş Sanatları = Tekvando - Karate - Kung fu - Kickboks - Aikido - Judo
Bölüm 419 Meteroloji = Yağış - İklim - Sıcaklık - Hissedilen - Rüzgar yönü
Bölüm 420 Mitolojik Tanrı/ Tanrıça = Artemis - Apollo - Afrodit - Hades - Nesesis - Athena
Bölüm 421 Mutfak Gereçleri = Kağıt Havlu - Kek Kalıbı - Değirmen - Spatula - Elek
Bölüm 422 Suç Türleri = Kumar - Zimmet - Para Aklamak- İstismar - Yolsuzluk
Bölüm 423 Bağımlılıklar = Bilgisayar Oyunu - Alkol - Sigara - Kumar - Kola - Adrenalin
Bölüm 424 Börek Çeşitleri = Sigara - Bohça - Gül - Muska - Katmer - Laz - Pişi - Milföy
Bölüm 425 Karadenizde Gezilecek Yerler = Sümela Manastırı - Fırtına Deresi - Çifte Köprü
Bölüm 426 Uyku Getiren Şeyler = Masaj - Sıcak - Çay - Rezene - Kitap - Ayran - İlaç - Alkol
Bölüm 427 Şirinler Karakteri = Şakacı - Gözlüklü - Usta - Güçlü - Tembel - Somurtkan
Bölüm 428 Hastalık = Menenjit - Sarılık - Sedef - Kuş Palazı - Taşikardi
Bölüm 429 Motorsiklet = Enduro - Kask - Vites - Motokros - Reflektör - Karter
Bölüm 430 İklim = Ilıman - İlkbahar - Hortum - Kar - Hortum - Muson
Bölüm 431 Türk Müziği Makamları = Hicaz - Kürdi - Uşşak - Saba - Nihavend - Hüseyni - Rast
Bölüm 432 Devlet Üniversiteleri = Erciyes - Fırat - Dumlupınar - Hitit - Bozok - Harran
Bölüm 433 Türkiye'deki Göller = Düden - Küçük Çekmece - Köyceğiz - Eber - Manyas - Çöl
Bölüm 434 Bebek … = Arabası - Bezi - Çantası - Bezi - Odası - Telsizi - Ağlaması
Bölüm 435 Eski Kelimeler = Maşuk Payidar - Fevkalede - Izdırap - Mukadderat
Bölüm 436 Aktarda Bulunanlar = Melisa - Ada Çayı - Haşhaş - Karahindiba - Sinemaki
Bölüm 437 Efsane Futbolcular = Raul - Zidane - Figo - Pele - Totti - Kempes - Best - Henry
Bölüm 438 … Kemiği = Çene - Kaval - Kafatası - Ön Kol - Tarak - Baldır - Burun
Bölüm 439 Doğa Yürüyüşü = Baton - Pusula - Sırt Çantası - Kafile - Rehber
Bölüm 440 Gizli Konu = Astigmat - Katarakt - Tavuk Karası - Renk Körlüğü
Bölüm 441 Gizli Konu = Ejder - Kaplumbağa - Bukalemun - Keler - Kobra
Bölüm 442 Gizli Konu = Fırkateyn - Filika - Vapur - Yat - Sandal - Denizaltı
Bölüm 443 Gizli Konu = Vizontele - Eşkiya - Gora - Av Mevsimi - Propaganda
Bölüm 444 Gizli Konu = Akustik - Ses - Diyez - Arpej - Oktav - Sonat - Melodram
Bölüm 445 Gizli Konu = İnce Bağırsak - Safra Kesesi - Pankreas - Akciğer
Bölüm 446 Gizli Konu = Dönme Dolap - Atlı Karınca - Tren - Gondol - Balerin
Bölüm 447 Gizli Konu = Kiraz Sapı - Kuşburnu - Ihlamur - Rezene - Bergamot
Bölüm 448 Gizli Konu = Er Meydanı - El Ense - Atasporu - Minder - Tuş - Kıspet
Bölüm 449 Gizli Konu = Aynasız - Karakol - Gözaltı - Yüzellibeş - Devriye
Bölüm 450 Bölüm Sonu = Ampute - Muteşekir - Matruşka - Seyyah - Feriştah
Bölüm 451 Kabuğu Yenmeyen Meyveler= Karpuz - Kavun - Hindistan Cevizi - Muz - Mandalina
Bölüm 452 Hayvan Sesleri= Miyav - vakvak - cikcik - havhav - gulugulu - möö
Bölüm 453 Bilgisayar= Masaüstü - oyun - fare - klavye - hoparlör
Bölüm 454 Pantolon= İspanyol - kadife - düşükbel - deri
Bölüm 455 Fıkra Kahramanları= Dursun - nasreddinhoca - fadime - temel
Bölüm 456 Yapışan Şeyler= Postit - sakız - bant - sülük - yarabandı - tutkal - sim
Bölüm 457 Batıl İnanç Objeleri= Merdiven - Karakedi - Tavşanayağı - onüç - ayna
Bölüm 458 Oskar Töreni= Ödül - Akademi - Film - Kırmızı Halı
Bölüm 459 Popüler Kültürde Dedektif= Şüphe - pipo - şapka - ipucu - büyüteç - izsürme
Bölüm 460 Klasik Romanlar= Sefiller - Suçveceza - dönüşüm - ilyada - beyazdiş
Bölüm 461 Eczane= eldiven -sargıbezi - hap - sıcaksutorbası - tartı
Bölüm 462 Lakaplar= inek - çakal - sinyor - gecekuşu - taçsızkral - rambo
Bölüm 463 Gözlü= ceylan - çekik - badem - kara - renkli - yuvarlak - eşek
Bölüm 464 Hapishane= firar - müdür - mahkum - demirparmaklık - af - avukat
Bölüm 465 Patlayan şeyler= yanardağ - balon - ramazantopu - torpil - öd - sigara
Bölüm 466 Atasözü= mart - kılıç - cafer - öküz - hoşaftan
Bölüm 467 Köy evinde bulunanlar= çalısüpürge - sineklik - divan - lastikayakkabı
Bölüm 468 Tatil köyü= yüzmehavuzu - plaj - açıkbüfe - otel - tampansiyon
Bölüm 469 Kağıt paradaki kişiler= Atatürk - cahitarf - yunusemre - aydın sayılı
Bölüm 470 Filozoflar= sokrates - aristoteles - hegel - freud - kant
Bölüm 471 Kamyon Arkası= Kader - güzelini - hasta - parishilton - mazot
Bölüm 472 Parfüm Bitkileri= Bergamot - Menekşe - Sinameki - Biberiye - Lavanta
Bölüm 473 Kurban Bayramı= Sakatat - İşkembe - Deri - Bıçak - Kavurma - Ortak
Bölüm 474 Ev Dekorasyonu= Abajur - Boyaynası - Tablo - Storperde - Spotlamba
Bölüm 475 Spor Ekipmanları= Tozluk - Dizlik - Suluk - Atlamaipi - Bar - Bone - Raket
Bölüm 476 …Yolu= İpek - Baharat - Keçi - Deniz - Likya
Bölüm 477 İhale= Sözleşme - Teklif - Pazarlık - İtiraz - Fesat - Proje
Bölüm 478 Almanya Denilince= Duvar - Gurbetçi - Panzer - Berlin - Disiplin
Bölüm 479 Gül ile yapılanlar= Şampuan - Lokum - Reçel - kolonya - krem - Likör - Sabun
Bölüm 480 Trafik Kazası= Zincirleme - Yol - Şarampol - Maddihasar - Tutanak
Bölüm 481 Tuvalet= sabun - alafranga - koku - kanalizasyon - alaturka
Bölüm 482 Kök sebzeler= havuç - pancar - soğan - şalgam - patates - yerelması
Bölüm 483 Hayattaki dönüm noktaları= üniversite - doğum - meslekseçimi - evlilik
Bölüm 484 Rusya denince= soğuksavaş - kozmonot - sıcakdeniz - rulet - votka
Bölüm 485 Sokakta satılır= simit - çekirdek - çiçek - piyangobileti - kuşyemi
Bölüm 486 Mezuniyet= kep - diploma - balo - fotoğraf - tören - cüppe - konvoy
Bölüm 487 Kalıplaşmış sözler= harareti - sende - şampiyon - kader
Bölüm 488 İtalyan mutfağı= spagetti - lazanya - pizza - tiramisu - zeytinyağı
Bölüm 489 Cips çeşitleri= peynir - sütmısır - ketçap - barbekü - fıstık
Bölüm 490 Periyodik cetvel= hidrojen - altın - kobalt - demir - nikel - klor - kalay
Bölüm 491 …. Arabası= Devrim - Pazar - Çöp - Bebek - Market - Polis
Bölüm 492 Zıtlıklar= Azçok - Altüst - Şerhayır - Açıkkoyu - Aşağıyukarı
Bölüm 493 Osmanlı Devleti= Padişah - Sadrazam - Paşa - Şehzade - Lala - Yeniçeri
Bölüm 494 Aydınlatan Şeyler= Yıldız - Kibrit - Ampul - Meşale - Mum - Çakmak - Ay
Bölüm 495 Kütle Birimleri= Gram - Ton - Karat - Libre - Kental - Okka - Ons - Çeki
Bölüm 496 Unutulmaz Film Karakterleri= Karamurat - Hüsam - Tarkan - Sezercik - Turistömer
Bölüm 497 Taksi= Taksimetre - Ticari - Şoför - Gecetarifesi - Durak
Bölüm 498 Sonradan İl Olanlar= Kilis - Yalova - Iğdır - Şırnak - Bayburt - Kırıkkale
Bölüm 499 … Batsın= Yalanın - Yerindibine - Havan - Adı
Bölüm 500 Ekstrem Sporlar= Yamaçparaşütü - yelkenkanat - Kayainişi
Devamı zamanla yüklenecektir...