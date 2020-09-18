A Word Kelime Oyunu cevapları nelerdir? Tüm A word cevapları, a word oyunu nasıl oynanır? Milyonlarca indirme alan kelime oyunlarından birisi de A Word kelime oyunudur. Oyunun yabancı versiyonu olduğu gibi Türkçe versiyonu da mevcuttur. Oyunda geçemediğiniz bölümler olabilir. Bunun için sizlere cevaplarını paylaşmak istedik.

Oyuncular A Word kelime oyununun cevaplarını geçmekte zorlanabiliyorlar. Bunun için oyun cevaplarına bakıyorlar. Sizler için a word oyununun tüm cevaplarını tek sayfada topladık. A word cevapları nedir? A word kelime oyunu nedir?

A WORD KELİME OYUNU NEDİR?

A Word klasik kelime oyunlarının aksine sizlere daha karmaşık ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatır. Amaç, altıgen harflerden oluşan bulmacalar içerisinde verilen konuya uygun kelimeleri bulmak, puanları ve rozetleri toplamaktır. A Word ile kelime avlayıp, zeka ve beyin egzersizi yapabilirsiniz. A Word Kelime Oyunu, türkçe kelime bulmaca ve sözcük oyunları seven herkes için tasarlanmıştır.

A Word Kelime Oyunu,size gittikçe zorlaşan tam 2000 bulmaca ve binlerce gizlenmiş kelime sunar. Oyun içerisinde ilerledikçe kilitli olan başarıları açabilir, arkadaşlarınızla puan tablosunda yarışabilir veya 20 farklı rozeti aşama aşama kazanabilirsiniz. Zamana karşı yarış içerisinde de olacağınız kelime oyunumuzun takıldığınız yerlerinde ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

A Word Kelime Oyunu internet gerektirmez ve tamamen ücretsiz bir oyundur. Satın almanızı gerektirecek hiç bir kapalı özellik barındırmamaktadır. Ayrıca telefonunuzdan gereksiz hiçbir izin istemez.

A WORD OYUNU HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Oyun toplamda 5 milyon üzeri indirme, yükleme almıştır. A word kelime oyunu Android ve Apple Store'dan indirilebiliyor. Hem Android telefonlardan hem de iOS iPhone telefonlardan bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyun toplamda 46 mb hafıza yer kaplamaktadır.

A WORD KELİME OYUNU CEVAPLARI

Bölüm 1 Hayvan = Deve

Bölüm 2 Sebze = Turp

Bölüm 3 Meyve = Ayva

Bölüm 4 Hastalık = Grip

Bölüm 5 Giysi = Etek

Bölüm 6 Kar Fırtınası = Tipi

Bölüm 7 Şehir = Bolu

Bölüm 8 Ülke = Gine

Bölüm 9 Çiçek = Lale

Bölüm 10 Köpek = Tazı

Bölüm 11 Savaş = Harp

Bölüm 12 Spor = Golf

Bölüm 13 Askerlik = Tank

Bölüm 14 Motosiklet = Kask

Bölüm 15 İklim Olayı = Dolu

Bölüm 16 Aksesuar = Küpe

Bölüm 17 Evlilik = Evet

Bölüm 18 Ay = Ekim

Bölüm 19 İsim = Mert

Bölüm 20 Bölüm sonu bulmacası = Meşe

Bölüm 21 Rakam = Dört - Beş

Bölüm 22 Başkent = Abudabi

Bölüm 23 Kuş = Kukumav

Bölüm 24 Çiçek = Papatya

Bölüm 25 … Bayramı = Ramazan

Bölüm 26 Film Karakteri = Gandalf

Bölüm 27 Yetenek = Marifet

Bölüm 28 Denizcilik = Alabora

Bölüm 29 Ev Eşyası = Kavanoz

Bölüm 30 Klarnet = Gırnata

Bölüm 31 Tatil Yerleri = Alaçatı

Bölüm 32 Spor = Rafting

Bölüm 33 Cilt Hastalığı = Sivilce

Bölüm 34 Hastalık = Bronşit

Bölüm 35 Ülke = Uruguay

Bölüm 36 Müzik = Bağlama

Bölüm 37 Tatlı = Baklava

Bölüm 38 Piknik = Semaver

Bölüm 39 Futbol = Krampon

Bölüm 40 Film = Ironman

Bölüm 41 Giysi = Pardösü

Bölüm 42 Meyve = Erik - Dut

Bölüm 43 Yağmur = Şemsiye

Bölüm 44 Meze = Haydari

Bölüm 45 Köpek = Teriyer

Bölüm 46 Gömlek = Ütü - Yaka

Bölüm 47 İçecek = Boza - Süt

Bölüm 48 Ani tepki = Refleks

Bölüm 49 İlaç = Aspirin

Bölüm 50 Bebek = Biberon

Bölüm 51 … Turşusu = Fasulye

Bölüm 52 Renk = Gri - Sarı

Bölüm 53 Kamp = Çakı - Mat

Bölüm 54 Baharat = Tuz - Köri

Bölüm 55 Kırmızı Şeyler = Ruj - Elma

Bölüm 56 Ağaç = Kestane

Bölüm 57 Ekmek = Bazlama

Bölüm 58 Gece = Dolunay

Bölüm 59 Üniversite = Diploma

Bölüm 60 Bölüm Sonu Bulmacası = Lakerda

Bölüm 61 … Puding = Kakaolu - Muzlu

Bölüm 62 Giysi = Mont - Kürk - Tayt

Bölüm 63 Oyun = Satranç - Pişti

Bölüm 64 El işi = Oya - Nakış - Takı

Bölüm 65 Spor Salonu = Halter - Dambıl

Bölüm 66 Yaşam Öyküsü = Otobiyografi

Bölüm 67 Hastane = Serum - Röntgen

Bölüm 68 Alet çantası = Alyan - Silikon

Bölüm 69 Uçak = Kokpit - Hostes

Bölüm 70 Astronomi = Yörünge - Evren

Bölüm 71 Nefesli Çalgı = Flüt - Ney - Kaval

Bölüm 72 Tarım = Mahsul - Çeltik

Bölüm 73 … Koleksiyonu = Taş - Plak - Araba

Bölüm 74 Çocuk Parkı = Tahterevalli

Bölüm 75 Futbol = Penaltı - Derbi

Bölüm 76 Göz rengi = Mavi - Kehribar

Bölüm 77 Siyaset = Bakan - Anayasa

Bölüm 78 Televizyonculuk = Stüdyo - Sunucu

Bölüm 79 Sabah Ritüeli = Kahvaltı - Spor

Bölüm 80 Tatlı = Künefe - Güllaç

Bölüm 81 Halk Oyunu = Kafkas - Zeybek

Bölüm 82 Alışveriş = Market - Barkod

Bölüm 83 Meslek = Bahçıvan - Dadı

Bölüm 84 Mektup = Mürekkep - Zarf

Bölüm 85 Kış Mevsimi = Kar- Buz - Aralık

Bölüm 86 Define = Harita - Sandık

Bölüm 87 Trafik = Kavşak - Anayol

Bölüm 88 Başkent = Brüksel - Sofya

Bölüm 89 Tarih = Enderun - Divan

Bölüm 90 Coğrafya = Bora - Artezyen

Bölüm 91 Burçlar = Aslan - İkizler

Bölüm 92 Bankacılık = Borsa - Bilanço

Bölüm 93 Hastalık = Alerji - Migren

Bölüm 94 Boks = Siklet - Nakavt

Bölüm 95 Kuaför = Ağda- Bakım - Fön

Bölüm 96 Emlak = Tapu - Kadastro

Bölüm 97 Fizik = Amper - Dinamik

Bölüm 98 Cüzdan = Para - Fotoğraf

Bölüm 99 Köy = Ekin - Soba - Ahır

Bölüm 100 Doğal Afet = Sel - Çığ - Hortum

Bölüm 101 Hukuk = Anayasa - Hukuk

Bölüm 102 Kimya = Karışım - Deney

Bölüm 103 Matematik = Toplama - Bölme

Bölüm 104 Moda = Ekose - Bermuda

Bölüm 105 Araba = Lpg - Fren - Egzoz

Bölüm 106 Voleybol = Hücum - Pas - Blok

Bölüm 107 Mitoloji = Zeus - Poseidon

Bölüm 108 Siyaset = Tüzük - Oy - Seçim

Bölüm 109 Gizli Konu sorusu = Şah - Piyon - Kale

Bölüm 110 Bölüm Sonu = Çizgi - Fragman

Bölüm 111 Ekonomi = Döviz - Hisse - Portföy

Bölüm 112 Maddenin Halleri = Katı - Gaz - Sıvı - Plazma

Bölüm 113 Kimya = Magnezyum - Ozon - Nötr

Bölüm 114 Basketbol = Steps - Şut - Blok - Pivot

Bölüm 115 … Sosu = Pesto - Salsa - Beşamel

Bölüm 116 Çöl = Kum - Kurak - Deve - Sevap

Bölüm 117 Hobi = Origami - Yapboz - Dans

Bölüm 118 Yeryüzü = Nehir - Mağara - Şelale

Bölüm 119 Kahve = Telve - Cezve - Barista

Bölüm 120 Lokanta = Rezervasyon - Garson

Bölüm 121 Alışveriş = Kasa - Fiş - Reyon - Nakit

Bölüm 122 Para Birimi = Rupi - Sterlin - Dirhem

Bölüm 123 Ofis = Bant - Dosya - Sekreter

Bölüm 124 Ulaşım = Karavan - Liman - Cadde

Bölüm 125 Bisiklet = Sele - Çamurluk - Pedal

Bölüm 126 Hava Durumu = Parlak- Ilık - Güneşli

Bölüm 127 Evlilik = Balayı - Koca - Nişanlı

Bölüm 128 Diyet = Yağ - Porsiyon - Kalori

Bölüm 129 Geometri = Piramit - Açı - Oval - Çap

Bölüm 130 Sinema = Dram - Sahne - Yönetmen

Bölüm 131 Suç Türleri = Sabotaj - Yağma - Firar

Bölüm 132 Kuyumcu = Bilezik - Broş - Alyans

Bölüm 133 Ramazan = Sahur - İmsakiye - Oruç

Bölüm 134 Din = İslamiyet - Hinduizm

Bölüm 135 Biyoloji = Protein - Enerji - Asit

Bölüm 136 Bahçe işleri = Budama - Aşı - İlaçlama

Bölüm 137 Sivri şeyler = Tornavida - İğne - Çivi

Bölüm 138 Üniversite = Staj - Asistan - Doçent

Bölüm 139 Müzik = Düet - Melodi - Arabesk

Bölüm 140 Tarım = Traktör - Saman - Kürek

Bölüm 141 Tasavvuf = Mukabele - Sofu - Maşuk

Bölüm 142 Televizyon = Gündem- Editör - Haber

Bölüm 143 Fizik = Kuvvet -Dinamik - İvme

Bölüm 144 Bilgisayar Aktivitesi = İnternet - Film- Müzik

Bölüm 145 Yemek = Pilav - Ispanak - Sarma

Bölüm 146 Şarkıcı = Tarkan - Hadise - Linet

Bölüm 147 Araba markası = Volvo - Ford - Opel - Fiat

Bölüm 148 Depresyon = Tedavi - Karamsarlık

Bölüm 149 Araba aksamı = Egzoz - Fren - Şanzıman

Bölüm 150 Kişisel bakım = Fırça - Oje - Krem - Tonik

Bölüm 151 İnşaat = Beton - Çelik - Kat - Bina

Bölüm 152 Oyuncak = Araba - Ayı - Bebek - Lego

Bölüm 153 Kırtasiye = Kalem - Etiket - Defter

Bölüm 154 … Ağrısı = Baş - Boyun - Karın - Kalp

Bölüm 155 Bilim adamları = Farabi - Edison - Tesla

Bölüm 156 Korsan gemisi = Kanca - Dürbün - Kaptan

Bölüm 157 Market = İndirim - Kasap - Sepet

Bölüm 158 Gizli Konu= Ronaldo - Neymar - Arda

Bölüm 159 Gizli Konu = Ankara - Brüksel - Bakü

Bölüm 160 Bölüm sonu sorusu = Ropdaşambır - Lastik

Bölüm 161 Meslekler = Avukat - Psikolog - Politikacı

Bölüm 162 Seyahat = Bavul - Çanta - Pasaport - Harita

Bölüm 163 Organlar = Burun - Safra kesesi - Bağırsak

Bölüm 164 Günün evreleri = Öğle - Gece - İkindi - Sabah - Akşam

Bölüm 165 İçecekler = Bira - Ayran - Şalgam - Maden suyu

Bölüm 166 Yemekler = Pilaki - Karnıyarık - Lahmacun

Bölüm 167 Kek tarifi = Süt - Kakao - Un - Yumurta - Vanilya

Bölüm 168 Haberleşme = Telefon - Telgraf - Mektup - Elçi

Bölüm 169 Bebek = Bez - Ateşölçer - Biberon - Emzik

Bölüm 170 Ev eşyası = Berjer - Kanepe - Sehpa - Askılık

Bölüm 171 Uyku = Yatak - Yorgan - Pijama - Gecelik

Bölüm 172 Siyasi = Başbakan - Vali - Milletvekili

Bölüm 173 … Mühendisliği = Bilgisayar - Makine - Endüstri

Bölüm 174 Gezegen = Plüton - Venüs - Uranüs - Jüpiter

Bölüm 175 … Faturası = Doğalgaz - İnternet - Elektrik

Bölüm 176 Boş Zaman Aktivitesi = Film - Kitap - Seyahat - Bisiklet

Bölüm 177 Banka= Para - Vezne - Dekont - Sıra - Kredi

Bölüm 178 Coğrafi = Kroki - Ölçek - Harita - Yükselti

Bölüm 179 Ölçü Birimleri = Litre - Gram - Hektar - Metre - Volt

Bölüm 180 Gemicilik = İskele - Güverte - Sancak - Dümen

Bölüm 181 Dans = Rumba - Vals - Tango - Roman - Salsa

Bölüm 182 Çocuk Oyunları = Körebe - Saklambaç - Elimsende

Bölüm 183 Yeşil sebzeler = Ispanak -Marul - Kabak - Brokoli

Bölüm 184 Duygular = Empati - Gurur - Korku - Aruz - Öfke

Bölüm 185 Matematik = Bölünen - Değişken - Aritmetik

Bölüm 186 … çorbası = Yayla - Sebze - Tarhana - Domates

Bölüm 187 Düğün = Alyans - Gelinlik - Şahit - Altın

Bölüm 188 Evcil Hayvan = Kaplumbağa - Kanarya - Hamster

Bölüm 189 Salata Malzemeleri = Domates - Yağ - Kekik - Ekşi

Bölüm 190 Okul = Teneffüs - Ödev - Öğretmen - Ders

Bölüm 191 Denizcilik = Branda - Halat - İskele - Tersane

Bölüm 192 Hamam = Tas - Peştamal - Tellak - Takunya

Bölüm 193 Kozmetik = Ruj - Rimel - Allık - Fondöten - Far

Bölüm 194 … Bakanlığı = Çevre - Sağlık - Adalet - Savunma

Bölüm 195 Aksesuar = Halhal - Şapka - Kaşkol - Eldiven

Bölüm 196 Sütlü Tatlılar = Kazandibi - Muhallebi - Keşkül

Bölüm 197 İklim tipleri = Ekvatoral - Karasal - Tropikal

Bölüm 198 Ten renkleri = Buğday - Esmer - Sarışın - Kumral

Bölüm 199 … Evi = Kız - Öğrenci - Baba- Düğün - Gelin

Bölüm 200 Kumaş Türleri = Kaşe - Pamuk - İpek - Saten - Kaşmir

Bölüm 201 Doğum günü = Sürpriz - Armağan - Parti - Pasta

Bölüm 202 Pil ile çalışan = Kumanda - Tansiyon aleti - Saat

Bölüm 203 Banyoda Bulunanlar = Paspas - Havlu - Terlik - Şampuan

Bölüm 204 Tatil = Otel - Deniz - Yolculuk - Şezlong

Bölüm 205 Dağ evi = Ahşap - Şömine - Geyik - Odun ateşi

Bölüm 206 Hastanede Çalışan = Hasta bakıcı - Hemşire - Doktor

Bölüm 207 Ayakkabı Türleri = Günlük - Topuklu - Klasik - Babet

Bölüm 208 Coğrafi terimler = Ölçek - Harita - Atlas - Atmosfer

Bölüm 209 Akşam Aktivitesi = Tiyatro - Sinema - Opera - Konser

Bölüm 210 … Kağıdı = Tuvalet - Duvar - İskambil - Kese

Bölüm 211 … Makarna = Domatesli - Peynirli - Kıymalı

Bölüm 212 Kahve Çeşitleri = Dibek - Sütlü - Filtre - Menengeç

Bölüm 213 … Paça = Kıvrık - Dar - Boru - İspanyol - Bol

Bölüm 214 Masal Kahramanı = Keloğlan - Pinokyo - Külkedisi

Bölüm 215 Sanat = Müzik - Sinema- Tiyatro - Heykel

Bölüm 216 … Kutusu = Dikiş - Kalem - Toka - Makyaj - Takı

Bölüm 217 Gizli Konu = Fasulye - Kereviz - Karnabahar

Bölüm 218 Gizli Konu = Rejisör - Dekor - Kostüm - Başrol

Bölüm 219 Gizli Konu = Bilimkurgu - Macera - Polisiye

Bölüm 220 Bölüm sonu sorusu = Şampiyon - Güvenlik - Gözlemci

Bölüm 221 Piknik = Hamak - Karpuz - Çay - Top - Çekirdek - Mangal

Bölüm 222 … çantası = Spor - Çocuk - Sırt - Makyaj - Bel - Alet - Bebek

Bölüm 223 Kalem Çeşitleri = Dolma - Pilot - Tükenmez - Göz - Kurşun - Boya

Bölüm 224 Kırmızı Meyveler = Kiraz - Çilek - Elma - Böğürtlen - Vişne

Bölüm 225 Yabancı Dil = İngilizce - Arapça - İtalyanca - Almanca

Bölüm 226 Sevgililer günü = Şubat - Hediye - Mum - Çiçek - Romantik - Kalp

Bölüm 227 Pizza Malzemeleri = Sucuk - Sosis - Mısır - Biber - Salça

Bölüm 228 … Pasta = Çikolatalı - Mozaik - Meyveli - Köstebek

Bölüm 229 Bayram Ziyareti = El Öpmek - Kolonya - Lokum - Misafir - Kahve

Bölüm 230 Ev Aksesuarı = Saat - Çerçeve - Tablo - Biblo - Resim - Çiçek

Bölüm 231 Başarı Adımları = Çalışmak - Motivasyon - Başlamak - Sabır

Bölüm 232 Kedi Türleri = Siyam - Ankara - Felis - Van - Bengal - Bombay

Bölüm 233 Afrika Ülkeleri = Tunus - Afrika - Kamerun - Benin - Etiyopya

Bölüm 234 Kış Sporları = Hokey - Körling - Kayak - Buz Pateni - Kızak

Bölüm 235 Kışın Giyeriz = Palto - Hırka - Manto - Pardösü - Kaban

Bölüm 236 İletişim aracı = Televizyon - Telefon - Radyo - Faks - Posta

Bölüm 237 Narenciye = Greyfurt - Portakal - Mandalina - Turunç

Bölüm 238 Saça Yapılır = Röfle - Maşa - Balyaj - Perma - Ombre - Kaynak

Bölüm 239 … Başı = Gelin - Soğan - Satır - Ele - Oba - Musluk - Eşek

Bölüm 240 Karadeniz = Çay - Yayla - Orman - Kemençe - Fındık - Horon

Bölüm 241 Fotoğraf Türleri = Düğün - Manzara - Vesikalık - Biyometrik

Bölüm 242 Boya Çeşitleri = Guaj - Sprey - Pastel - Sulu - Akrilik - Yağlı

Bölüm 243 … Baskısı = Patates - İp - Soğan - Fırça - Yaprak

Bölüm 244 Üşürken İhtiyaçlarımız = Kaşkol - Eldiven - Battaniye - Bere - Patik

Bölüm 245 Çantada Bulunanlar = Kalem - Cüzdan - Anahtar - Ayna - Sarj aleti

Bölüm 246 Ünlü … = Aktör - Oyuncu - Yönetmen - Yazar - Şarkıcı

Bölüm 247 Olimpiyatlar = Güreş - Atletizm - Tenis - Boks - Cimnastik

Bölüm 248 Ünlü İkililer = Süheyl Behzat - Zeki Metin - Safiye Faik

Bölüm 249 Ofis Masası = Takvim - Kalem - Defter - Bilgisayar - Saat

Bölüm 250 Tahıllar = Buğday - Mısır - Nohut - Pirinç - Yulaf

Bölüm 251 Şehirler = Adana - Kayseri - Kilis - Iğdır - Balıkesir

Bölüm 252 Hukuk = Adalet - Davalı - Ceza - Yargı - Baro - Beraat

Bölüm 253 … Kebabı = Cağ - Yayla - Saray - Simit - Çökertme - Orman

Bölüm 254 Hastalık = Kabızlık - Çıban - Astım - Felç - Dizanteri

Bölüm 255 Meslekler = Biyolog - Animatör - Komiser - İktisatçı

Bölüm 256 Kuş Türleri = İspinoz - Kiraz - Alamecek - İncir - Kuzgun

Bölüm 257 Baharatlar = Sumak - Tuz - Biber - Kimyon - Vanilya - Kekik

Bölüm 258 Mühendislik = Biyomedikal - Uçak - Jeofizik - Endüstri

Bölüm 259 Çocuk Oyunları = Çelik çomak - Yakartop - Körebe - Hulehup

Bölüm 260 Para birimleri = Dolar - Dinar - Lari - Ruble - Peso - Manat - Lek

Bölüm 261 İlk Yardım Çantası = Makas - Pamuk - Bant - Tentürdiyot - Mendil

Bölüm 262 Burçlar = Kova - Yengeç - Başak - İkizler - Terazi - Yay

Bölüm 263 Meyve = Muz - Kavun - Çilek - Karadut - Kayısı - Mango

Bölüm 264 Çizgi Film = Garfield - Red Kit - Sonic - Zorro - Tsubasa

Bölüm 265 Ekonomi = Bilanço - Opsiyon - Faiz - Envanter- Emtia

Bölüm 266 Tatil Yerleri = Belek - Çeşme - Kemer - Marmaris - Büyükada

Bölüm 267 Sosyal Medya = Takip - Paylaşım - Beğeni - İçerik - Sohbet

Bölüm 268 Üniversiteler = Hacettepe - Ege - Sakarya - Fırat - Akdeniz

Bölüm 269 Tv Programı = Magazin - Evlilik - Yarışma - Magazin - Haber - Yemek

Bölüm 270 Kırılan Şeyler = Kalp - Ayna - Bardak - Cam- Tabak - Saç - Tırnak

Bölüm 271 Kamp = Fener - Tulum - Çadır - Matara - Ateş - Termos

Bölüm 272 Avrupa Ülkeleri = Almanya - İsviçre - Bosna Hersek - Monako

Bölüm 273 Başkentler = Bağdat - Havana - Belgrad - Trablus - Dakar

Bölüm 274 … Sayılar = Pozitif - Üslü - Rasyonel - Doğal - Negatif

Bölüm 275 Hastane Birimleri = Nöroloji - Göz - Kbb - Göğüs - Çocuk - Cerrahi

Bölüm 276 Gizli Konu = Tambur - Klarnet - Akordiyon - Flüt - Gitar

Bölüm 277 Gizli Konu = Ceviz - Zeytin - Akasya - Kavak - Dut - Gürgen

Bölüm 278 Gizli Konu = Gümüş - Altın - Elmas - Bronz - Yakut - Zümrüt

Bölüm 279 Gizli Konu = İncir - Çilek - Kızılcık - Patlıcan

Bölüm 280 Bölüm Sonu Sorusu = Köpek - Keman - Gözlükçü - Parfüm - Raptiye

Bölüm 281 Uzay = Uydu - Teleskop - Atmosfer - Mars - Yıldız - Astronot

Bölüm 282 … Hava = Güneşli - Bulutlu - Sıcak - Fırtınalı - Karlı - Bulutlu - Nemli

Bölüm 283 Akraba = Kardeş - Enişte - Damat - Bacanak - Görümce - Kayınço

Bölüm 284 Mutfak Eşyası = Masa - Tencere - Kaşık - Bulaşıklık - Spatula - Kepçe

Bölüm 285 Saç Türleri = Kısa - Düz - Dalgalı - Uzun - Kıvırcık - Dolgun - Boyalı

Bölüm 286 Antep Mutfağı = Baklava - Lahmacun - Kebap - Alinazik - Tike - Beyran

Bölüm 287 Trafik = Kaza - Araba - Motor - Lamba - Polis - Tabela - Bisiklet

Bölüm 288 Takım Simgeleri = Kanarya - Timsah - Aslan - Horoz - Kartal - Şahin - Kurt

Bölüm 289 Geometrik İfadeler = Silindir - Üçgen - Kare - Açı - Doğru - Düzlem - Matris

Bölüm 290 Pasta Malzemeleri = Vanilya - Kakao - Süt - Kabartma Tozu - Maya - Un - Şeker

Bölüm 291 Kahvaltıda Yenir = Yumurta - Domates - Sosis - Zeytin - Salatalık - Ezme

Bölüm 292 Telefon Denince = Kulaklık - Sarj Aleti - Kamera - Wifi - Radyo - Akıllı

Bölüm 293 Hitap Şekilleri = Birader - Kardeşim - Kanka - Dayı - Canım - Oğlum - Hacı

Bölüm 294 Renkler = Mavi - Yeşil - Sarı - Kırmızı - Eflatun - Fuşya - Gri - Mor

Bölüm 295 Deniz Ürünleri = Kalamar - Karides - Midye - Palamut - Levrek - Mezgit

Bölüm 296 Yaz Meyveleri = Vişne - Kiraz - Ahududu - Dut - Böğürtlen - Üzüm - Çilek

Bölüm 297 Motorlu Araç = Metrobüs - Jetski - Otomobil - Kamyonet - Uçak - Tren

Bölüm 298 Şerbetli Tatlılar = Künefe- Baklava - Tulumba - Revani - Kadayıf - Lokma

Bölüm 299 Topla Oynana Spor = Golf - Hentbol - Bilardo - Su topu - Tenis - Badminton

Bölüm 300 Unlu Mamuller = Ekmek - Börek - Simit - Poğaça - Boyoz - Krep - Kurabiye - Çörek

Bölüm 301 Müslüman Ülkeler = Arnavutluk - Fas - Cezayir - İran - Malezya - Nijerya

Bölüm 302 Borç Çeşitleri = Elektrik - Doğalgaz - Telefon - İnternet - Vergi - Su

Bölüm 303 Yatıştırıcı Çay = Ihlamur - Karanfil - Melisa - Rezene - Papatya - Melisa - Nane

Bölüm 304 Sınır Komşularımız = Yunanistan - Gürcistan - Bulgaristan - Irak - İran

Bölüm 305 3 Heceli İller = Aksaray - İstanbul - Zonguldak - Antalya - Kayseri

Bölüm 306 Film Türleri = Romantik - Fantastik - Belgesel - Dram- Biyografi

Bölüm 307 Erkek Aksesuar = Gözlük - Tesbih - Kolye - Saat - Kemer - Mendil - Kravat

Bölüm 308 … Can(isim) = Mustafa - Uğur - Doğan - Fettah - Berke - Nur - Ali - Mutlu

Bölüm 309 İnşaat Terimleri = Kolon - Beton - Harç - Şantiye - Kiriş - Kiremit

Bölüm 310 Evde Beslenen Hayvan = Papağan - Tavşan - Köpek - Kedi - İguana - Kaplumbağa

Bölüm 311 Bebek Hastalığı = Su Çiçeği - Kabakulak - Sarılık - Kızamıkçık - Grip

Bölüm 312 Ev İşleri = Dikiş - Çamaşır - Badana - Yemek - Bulaşık - Temizlik

Bölüm 313 Edebiyat = Kafiye - Mecaz - Roman - Biyografi - Akrostiş - Mısra

Bölüm 314 Yüzme = Sırt üstü - Kulaç - Havuz - Bone - Mayo - Kelebek - Palet

Bölüm 315 Doğa Olayları = Volkan - Meteor - Hortum - Yıldırım - Deprem - Şimşek

Bölüm 316 Yönetim Biçimleri = Cumhuriyet - Demokrasi - Oligarşi - Diktatörlük

Bölüm 317 İçkiler = Kokteyl - Likör - Konyak - Viski - Şarap - Rakı - Tekila

Bölüm 318 .. Namazı = Akşam - Teravih - Cenaze - Bayram - Nafile - İstihare

Bölüm 319 Alet Çantası = Çivi - Tornavida - Çekiç - Kerpeten - Dübel - Maket Bıçağı

Bölüm 320 İçecekler = Viski - Ayran - Kahve - Çay - Şarap - Bira - Su - Votka - Rakı

Bölüm 321 Dersler = Müzik - Biyoloji - Edebiyat - Coğrafya - Matematik

Bölüm 322 Takım Renkleri = Kırmızı - Sarı - Mavi - Lacivert - Bordo - Beyaz - Siyah

Bölüm 323 Kış Sebzeleri = Pancar - Havuç - Pazı - Lahana - Brokoli - Pırasa - Turp

Bölüm 324 Kuruyemişler = Fındık - Leblebi - Fıstık - İncir - Badem - Ceviz

Bölüm 325 Yaz mevsimi = Dondurma - Sıcak - Kavun - Deniz - Güneş - Nem - Tatil - Su

Bölüm 326 Börek Çeşitleri = Sigara - Peynirli - Kıymalı - Ispanaklı - Tepsi - Kol

Bölüm 327 Cenaze = Kefen - Namaz - Taziye - Tabut - Musalla - Başsağlığı

Bölüm 328 Elektrikli Ev Aletleri = Lamba - Ütü - Televizyon - Fırın - Radyo - Vantilatör

Bölüm 329 Toprak Altı Canlıları = Kunduz - Karınca - Solucan - Köstebek - Yılan - Kirpi

Bölüm 330 Dağlarımız = Kaçkar - Erciyes - Ağrı - Palandöken - Süphan - Hasan

Bölüm 331 Evin Girişinde Bulunanlar = Paspas - Ayakkabılık - Vestiyer - Portmanto - Ayna

Bölüm 332 Kahveyle İyi Gider = Kurabiye - Çörek - Çikolata - Kek - Gofret - Kruvasan

Bölüm 333 İstanbul = Tarih - Marmara - Kalabalık - Otuzdört - Metropol

Bölüm 334 İzmir = Gaziemir - Karşıyaka - Göztepe - Bornova - Balçova

Bölüm 335 Araba Parçası = Vites- Direksiyon - Silecek - Plaka - Dikiz Aynası

Bölüm 336 Kalabalık Yerler = Sinema - Tiyatro - Fuar - Konser - Panayır - Lunapark

Bölüm 337 Futbol = Korner - Taç - Hakem - Ofsayt - Gol - Penaltı - Ofsayt

Bölüm 338 Gelin Aksesuarı = Yüzük - Çiçek - Bilezik - Duvak - Kuşak - Taç - Ayakkabı

Bölüm 339 Burçlar = İkizler - Aslan - Boğa - Oğlak - Yay - Kova - Başak - Akrep

Bölüm 340 Damat Aksesuarı = Kravat İğnesi - Papyon - Yelek - Yaka Çiçeği - Kuşak

Bölüm 341 Ulaşım Aracı = Vapur - Tren - Teleferik - Otobüs - Gemi - Helikopter

Bölüm 342 Askeri Rütbeler = Üsteğmen - Başçavuş - Astsubay - Er - Yüzbaşı - Albay

Bölüm 343 Türkiye' deki Rüzgarlar = Yıldız - Karayel - Lodos - Poyraz - Keşişleme - Kıble

Bölüm 344 Kutuplar = Antartika - Kuzey - Güney - Buzul - Penguen - Eskimo

Bölüm 345 Gizli Konu = Yapıştırıcı - Klasör - Bant - Silgi - Etiket - Daksil

Bölüm 346 Gizli Konu = Trigonometri - Fonksiyon - İntegral - Logaritma

Bölüm 347 Gizli Konu = Alaçatı - Datça - Bodrum - Kaş - Şile - Alanya - Ayvalık

Bölüm 348 Gizli Konu = Sıpa - Tay - Tırtıl - Kuzu - Malak - Civciv - Buzağı - Enik

Bölüm 349 Gizli Konu = Çivi - Testere - Keski - Matkap - Zımpara - İskarpela

Bölüm 350 Bölüm Sonu Sorusu = Müessese - Oyun - Enstitü - Kalorifer - İstihbarat

Bölüm 351 Makyaj Malzemeleri = Fondöten - Rimel - Göz Kalemi - Dudak Parlatıcısı

Bölüm 352 Avrupa Ülkeleri = Beyaz Rusya - Çek Cumhuriyeti - Vatikan - Andorra

Bölüm 353 … Arkadaşı = Çocukluk - Oyun - İş - Asker - Yol - Koğuş - Okul - Ev - Silah

Bölüm 354 Zeytin Çeşitleri = Siyah - Yeşil - Çizik - Gemlik - Sele - Domat - Salamura

Bölüm 355 Yılbaşı = Hediye - Tombala - Süs - Kırmızı - Çekiliş - Çam Ağacı

Bölüm 356 Hastane = Serum - Yatış - Oksijen Tüpü - Tetkik - Taburcu - Sevk

Bölüm 357 Kurumsal Firma = Hukuk - Hiyerarşi - Matrah - Yönetim Kurulu - Talep

Bölüm 358 … Pekmezi = Keçi Boynuzu - Andız - Amut - Pancar - Şeker Kamışı

Bölüm 359 Sinema Salonu = Perde - Film - Gözlük - Ses sistemi - Patlamış Mısır

Bölüm 360 Yerleşim Birimleri = Köy - Belde - Kasaba - Bucak - İlçe - Mahalle - Semt

Bölüm 361 Ayakkabı Çeşitleri = Günlük - Spor - İskarpin - Sandalet - Yumurta Topuk

Bölüm 362 Başa Takılır = Balaklava - Fötr - Eşarp - Sarık - Yazma - Takke - Papak

Bölüm 363 Askerlik Argosu = Lağımcı - Tertip - Karaşimşek - Disko - Hürgeneral

Bölüm 364 Yenebilen Balıklar = Kefal - Barbun - Akya - Lüfer - Torik - Kofona - Zargana

Bölüm 365 Çizgi Filmler = Redkit - Tenten - Jetgiller - Taş Devri - Bugs Bunny

Bölüm 366 Olimpiyatlar = Doping - Madalya - Derece - Meşale - Stadyum

Bölüm 367 Trafik = Orta Refüj - Stop Lambası - Hız Sınırı - Çift Şerit

Bölüm 368 İş Sektörleri = Enerji - Eğlence - Medya - Lojistik - İletişim

Bölüm 369 Tren = Makinist - Gar - Bilet - Kondüktör - Makas - Kara - Köüz

Bölüm 370 Bakliyatlar = Nohut - Mercimek - Kuru Fasülye - Bulgur - Barbunya

Bölüm 371 … Dolması = Mantar - Pırasa - Patates - Domates - Kırmızı Biber

Bölüm 372 Diş Tedavisi = Porselen - İmplant - Kaplama - Damak - Protez - Kanal

Bölüm 373 Cenaze = Helva - Musalla Taşı - Toprak - Yas - Helallik

Bölüm 374 Müzik Aletleri = Kusle - Kastanyet - Arp - Mandolin - Tuba - Ud - Çeleşta

Bölüm 375 Ekmek Çeşitleri = Gömeç - Ekşi Mayalı - Ruşeymli - Ebeleme - Francala

Bölüm 376 Masal Kahramanları = Uyuyan Güzel - Rapunzel - Çizmeli Kedi - Peter Pan

Bölüm 377 Asya Ülkeleri = İran - Lübnan - Bangladeş - Umman - Filipinler - Laos

Bölüm 378 Ev Mobilyası = Tabure - Kitaplık - Şifonyer - Sedir - İkili Koltuk

Bölüm 379 Yemek Sonrasında = Yürüyüş - Bulaşık - Çay - Şekerleme - Diş Fırçalama

Bölüm 380 Peynir Çeşitleri = Küflü - Dil - Ezine - Deri - Keçi - Lor - Tuzsuz - Abaza - Köy

Bölüm 381 El İşi = Battaniye - Dantel - Oya - Patik - Yazma - Süveter

Bölüm 382 Otogar = Yolcu - Peron - Muavin - Şehirler arası - Çığırtkan

Bölüm 383 … Köfte = Sulu - Izgara - İnegöl - Misket - Kadınbudu - İçli - Çiğ

Bölüm 384 Dondurma Çeşitleri = Muzlu - Vanilyalı - Sakızlı - Maraş - Sade - Kaymaklı

Bölüm 385 Tahıllar = Mısır - Yulaf - Karabuğday - Çavdar - Sorgum - Pirinç

Bölüm 386 Boks = Ring - Gong Sesi - Ağızlık - Kum Torbası - Round - Köşe - Ring

Bölüm 387 … Bakanlığı = Milli Savunma - Sağlık - Adalet - İçişleri - Maliye

Bölüm 388 Ev Eşyası = Abajur - Tirbuşon - Davlumbaz - Kereta - Çöp Kutusu

Bölüm 389 İş Toplantısı = Proje - Toplantı Masası - Sunum - Dosya - Grafik - Not

Bölüm 390 Noktalama İşaretleri = Ünlem - Noktalı Virgül - Kısa Çizgi - Ayraç - Denden

Bölüm 391 Türkiye' de ki Barajlar = Keban - Atatürk - Hirfanlı - Aslantaş - Demirköprü

Bölüm 392 … Saati = Kum - Kış - Toplantı - Duvar - Çay - Buluşma - Okul - Sefer

Bölüm 393 Cinayet = Ceset - Maktul - Ölüm - Olay Yeri - Zanlı - Soruşturma

Bölüm 394 Hastayken İçtiklerimiz = Çorba - İlaç - Ballı Zencefil - Ihlamur - Nane Limon

Bölüm 395 Doğum Günü = Hediye - İyi ki doğdun - Davetli - Fotoğraf - Maytap

Bölüm 396 Nesli Tükenmiş Hayvanlar = Mamut - Dodo Kuşu - Çizgili Sırtlan - Mavi Antilop

Bölüm 397 Mahalle Bakkalı = Dondurma - Veresiye defteri - Dondurma - Tavla - Plastik Top

Bölüm 398 Akvaryum = Su Kaplumbağası - Japon Balığı - Çakıltaşı - Tank

Bölüm 399 Az Bilinen Renkler = Haki - Fildişi - Turkuaz - Camgöbeği - Askeri yeşil

Bölüm 400 Oyalanırken Kullanırız = Televizyon - Tablet - Yapboz - Gazete - Müzikçalar

Bölüm 401 Sınırlardaki İllerimiz = Kilis - Van - Artvin - Şırnak - Iğdır - Antakya - Edirne

Bölüm 402 Tenis = Toprak - Şahin gözü - Basit Hata - Set Sayısı - Ralli

Bölüm 403 Türk Hamamı = Hamam Tası - Kese - Göbek Taşı - Tellak - Natır - Kurna

Bölüm 404 Takım Elbise = Mendil - Kol Düğmesi - Kesim - İlik - Papyon - Yırtmaç

Bölüm 405 … Yumurtası = Kaplumbağa - Deve Kuşu - Dinozor -Timsah - Kurbağa

Bölüm 406 Yeşilçam Sanatçıları = Tarık Akan - Cüneyt Arkın - Itır Esen - Ayşen Gruda

Bölüm 407 Anadolu Beylikleri = Dulkadiroğulları - Germiyanoğulları - Eretna

Bölüm 408 Havalimanı = Hangar - Apron - İniş izni - Son Çağrı - İç Hatlar - Jet

Bölüm 409 … Anahtarı = İngiliz - Alyan - Cevap - Kasa - Şehir - Kumbara

Bölüm 410 Su Tesisatı = Sifon - Kireç - Sayaç - Kaçak - Gider - Batarya - Musluk

Bölüm 411 Siyaset = Baraj - Parti - Parlemanto - Egemenlik - Muhalefet

Bölüm 412 Anatomi = Organ - Kemik - Sinir - Bağ - Deri - Eklem - Endokrin - Kas

Bölüm 413 Deyimler = El Açmak - Bağrı Yanık - Sabahın Körü - Bacak Kadar

Bölüm 414 Afrika Ülkeleri = Madagaskar - Sudan - Kenya - Çad -Tanzanya - Kamerun

Bölüm 415 Ev Saksı Bitkileri = Aloevera - Aşk Merdiveni - Deve Tabanı - Hanım eli

Bölüm 416 Hayvan Belgeseli = Vahşi Yaşam - Doğa - Pusu - Çiftleşme - Göç - Kur - Otlak

Bölüm 417 Ameliyat = Neşter - Stabil - Cerrah - Dikiş - Operasyon - Nabız

Bölüm 418 Dövüş Sanatları = Tekvando - Karate - Kung fu - Kickboks - Aikido - Judo

Bölüm 419 Meteroloji = Yağış - İklim - Sıcaklık - Hissedilen - Rüzgar yönü

Bölüm 420 Mitolojik Tanrı/ Tanrıça = Artemis - Apollo - Afrodit - Hades - Nesesis - Athena

Bölüm 421 Mutfak Gereçleri = Kağıt Havlu - Kek Kalıbı - Değirmen - Spatula - Elek

Bölüm 422 Suç Türleri = Kumar - Zimmet - Para Aklamak- İstismar - Yolsuzluk

Bölüm 423 Bağımlılıklar = Bilgisayar Oyunu - Alkol - Sigara - Kumar - Kola - Adrenalin

Bölüm 424 Börek Çeşitleri = Sigara - Bohça - Gül - Muska - Katmer - Laz - Pişi - Milföy

Bölüm 425 Karadenizde Gezilecek Yerler = Sümela Manastırı - Fırtına Deresi - Çifte Köprü

Bölüm 426 Uyku Getiren Şeyler = Masaj - Sıcak - Çay - Rezene - Kitap - Ayran - İlaç - Alkol

Bölüm 427 Şirinler Karakteri = Şakacı - Gözlüklü - Usta - Güçlü - Tembel - Somurtkan

Bölüm 428 Hastalık = Menenjit - Sarılık - Sedef - Kuş Palazı - Taşikardi

Bölüm 429 Motorsiklet = Enduro - Kask - Vites - Motokros - Reflektör - Karter

Bölüm 430 İklim = Ilıman - İlkbahar - Hortum - Kar - Hortum - Muson

Bölüm 431 Türk Müziği Makamları = Hicaz - Kürdi - Uşşak - Saba - Nihavend - Hüseyni - Rast

Bölüm 432 Devlet Üniversiteleri = Erciyes - Fırat - Dumlupınar - Hitit - Bozok - Harran

Bölüm 433 Türkiye'deki Göller = Düden - Küçük Çekmece - Köyceğiz - Eber - Manyas - Çöl

Bölüm 434 Bebek … = Arabası - Bezi - Çantası - Bezi - Odası - Telsizi - Ağlaması

Bölüm 435 Eski Kelimeler = Maşuk Payidar - Fevkalede - Izdırap - Mukadderat

Bölüm 436 Aktarda Bulunanlar = Melisa - Ada Çayı - Haşhaş - Karahindiba - Sinemaki

Bölüm 437 Efsane Futbolcular = Raul - Zidane - Figo - Pele - Totti - Kempes - Best - Henry

Bölüm 438 … Kemiği = Çene - Kaval - Kafatası - Ön Kol - Tarak - Baldır - Burun

Bölüm 439 Doğa Yürüyüşü = Baton - Pusula - Sırt Çantası - Kafile - Rehber

Bölüm 440 Gizli Konu = Astigmat - Katarakt - Tavuk Karası - Renk Körlüğü

Bölüm 441 Gizli Konu = Ejder - Kaplumbağa - Bukalemun - Keler - Kobra

Bölüm 442 Gizli Konu = Fırkateyn - Filika - Vapur - Yat - Sandal - Denizaltı

Bölüm 443 Gizli Konu = Vizontele - Eşkiya - Gora - Av Mevsimi - Propaganda

Bölüm 444 Gizli Konu = Akustik - Ses - Diyez - Arpej - Oktav - Sonat - Melodram

Bölüm 445 Gizli Konu = İnce Bağırsak - Safra Kesesi - Pankreas - Akciğer

Bölüm 446 Gizli Konu = Dönme Dolap - Atlı Karınca - Tren - Gondol - Balerin

Bölüm 447 Gizli Konu = Kiraz Sapı - Kuşburnu - Ihlamur - Rezene - Bergamot

Bölüm 448 Gizli Konu = Er Meydanı - El Ense - Atasporu - Minder - Tuş - Kıspet

Bölüm 449 Gizli Konu = Aynasız - Karakol - Gözaltı - Yüzellibeş - Devriye

Bölüm 450 Bölüm Sonu = Ampute - Muteşekir - Matruşka - Seyyah - Feriştah

Bölüm 451 Kabuğu Yenmeyen Meyveler= Karpuz - Kavun - Hindistan Cevizi - Muz - Mandalina

Bölüm 452 Hayvan Sesleri= Miyav - vakvak - cikcik - havhav - gulugulu - möö

Bölüm 453 Bilgisayar= Masaüstü - oyun - fare - klavye - hoparlör

Bölüm 454 Pantolon= İspanyol - kadife - düşükbel - deri

Bölüm 455 Fıkra Kahramanları= Dursun - nasreddinhoca - fadime - temel

Bölüm 456 Yapışan Şeyler= Postit - sakız - bant - sülük - yarabandı - tutkal - sim

Bölüm 457 Batıl İnanç Objeleri= Merdiven - Karakedi - Tavşanayağı - onüç - ayna

Bölüm 458 Oskar Töreni= Ödül - Akademi - Film - Kırmızı Halı

Bölüm 459 Popüler Kültürde Dedektif= Şüphe - pipo - şapka - ipucu - büyüteç - izsürme

Bölüm 460 Klasik Romanlar= Sefiller - Suçveceza - dönüşüm - ilyada - beyazdiş

Bölüm 461 Eczane= eldiven -sargıbezi - hap - sıcaksutorbası - tartı

Bölüm 462 Lakaplar= inek - çakal - sinyor - gecekuşu - taçsızkral - rambo

Bölüm 463 Gözlü= ceylan - çekik - badem - kara - renkli - yuvarlak - eşek

Bölüm 464 Hapishane= firar - müdür - mahkum - demirparmaklık - af - avukat

Bölüm 465 Patlayan şeyler= yanardağ - balon - ramazantopu - torpil - öd - sigara

Bölüm 466 Atasözü= mart - kılıç - cafer - öküz - hoşaftan

Bölüm 467 Köy evinde bulunanlar= çalısüpürge - sineklik - divan - lastikayakkabı

Bölüm 468 Tatil köyü= yüzmehavuzu - plaj - açıkbüfe - otel - tampansiyon

Bölüm 469 Kağıt paradaki kişiler= Atatürk - cahitarf - yunusemre - aydın sayılı

Bölüm 470 Filozoflar= sokrates - aristoteles - hegel - freud - kant

Bölüm 471 Kamyon Arkası= Kader - güzelini - hasta - parishilton - mazot

Bölüm 472 Parfüm Bitkileri= Bergamot - Menekşe - Sinameki - Biberiye - Lavanta

Bölüm 473 Kurban Bayramı= Sakatat - İşkembe - Deri - Bıçak - Kavurma - Ortak

Bölüm 474 Ev Dekorasyonu= Abajur - Boyaynası - Tablo - Storperde - Spotlamba

Bölüm 475 Spor Ekipmanları= Tozluk - Dizlik - Suluk - Atlamaipi - Bar - Bone - Raket

Bölüm 476 …Yolu= İpek - Baharat - Keçi - Deniz - Likya

Bölüm 477 İhale= Sözleşme - Teklif - Pazarlık - İtiraz - Fesat - Proje

Bölüm 478 Almanya Denilince= Duvar - Gurbetçi - Panzer - Berlin - Disiplin

Bölüm 479 Gül ile yapılanlar= Şampuan - Lokum - Reçel - kolonya - krem - Likör - Sabun

Bölüm 480 Trafik Kazası= Zincirleme - Yol - Şarampol - Maddihasar - Tutanak

Bölüm 481 Tuvalet= sabun - alafranga - koku - kanalizasyon - alaturka

Bölüm 482 Kök sebzeler= havuç - pancar - soğan - şalgam - patates - yerelması

Bölüm 483 Hayattaki dönüm noktaları= üniversite - doğum - meslekseçimi - evlilik

Bölüm 484 Rusya denince= soğuksavaş - kozmonot - sıcakdeniz - rulet - votka

Bölüm 485 Sokakta satılır= simit - çekirdek - çiçek - piyangobileti - kuşyemi

Bölüm 486 Mezuniyet= kep - diploma - balo - fotoğraf - tören - cüppe - konvoy

Bölüm 487 Kalıplaşmış sözler= harareti - sende - şampiyon - kader

Bölüm 488 İtalyan mutfağı= spagetti - lazanya - pizza - tiramisu - zeytinyağı

Bölüm 489 Cips çeşitleri= peynir - sütmısır - ketçap - barbekü - fıstık

Bölüm 490 Periyodik cetvel= hidrojen - altın - kobalt - demir - nikel - klor - kalay

Bölüm 491 …. Arabası= Devrim - Pazar - Çöp - Bebek - Market - Polis

Bölüm 492 Zıtlıklar= Azçok - Altüst - Şerhayır - Açıkkoyu - Aşağıyukarı

Bölüm 493 Osmanlı Devleti= Padişah - Sadrazam - Paşa - Şehzade - Lala - Yeniçeri

Bölüm 494 Aydınlatan Şeyler= Yıldız - Kibrit - Ampul - Meşale - Mum - Çakmak - Ay

Bölüm 495 Kütle Birimleri= Gram - Ton - Karat - Libre - Kental - Okka - Ons - Çeki

Bölüm 496 Unutulmaz Film Karakterleri= Karamurat - Hüsam - Tarkan - Sezercik - Turistömer

Bölüm 497 Taksi= Taksimetre - Ticari - Şoför - Gecetarifesi - Durak

Bölüm 498 Sonradan İl Olanlar= Kilis - Yalova - Iğdır - Şırnak - Bayburt - Kırıkkale

Bölüm 499 … Batsın= Yalanın - Yerindibine - Havan - Adı

Bölüm 500 Ekstrem Sporlar= Yamaçparaşütü - yelkenkanat - Kayainişi

Devamı zamanla yüklenecektir...