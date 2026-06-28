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Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
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Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde petrol devi Aramco'ya ait helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

14 KİŞİ CAN VERDİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Helikopterin neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kazanın yaşandığı Ras Tanura, Orta Doğu'nun en büyük rafinerisine ev sahipliği yapıyor. Söz konusu rafineri de helikopterin sahibi olan Aramco tarafından işletiliyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAndroid Adana:

Umarım İçindekiler Personel Değilde, İTrail'e El Uzatan Üst Düzey Yöneticilerdir.

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Haber Yorumlarıqt82djvrrv:

Iran

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