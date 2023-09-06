Selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'nde son durum

İstanbul ve Kırklareli'nde etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Kırklareli'nde bungalov evleri sel suları yıktı geçti. Megakentte ise Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri selden en ağır yarayı aldı. Ev, işyerleri, metro ve tren garı sular altında kaldı. Kırklareli'nde 5 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da ise 2 kişi sel sularında boğularak can verdi. İşte iki şehirdeki son durum.

Yurdun geniş bir bölümünde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar İstanbul ve Kırklareli'nde sele neden oldu. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başladı.

KIRKLARELİ'NDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar, sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaştı, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA CAN KAYBI 2

İstanbul'un kuzey bölgesinde dün başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti. İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

HASTANELERİ SU BASTI

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

HALKALI'DA RAYLAR SULAR ALTINDA KALDI

Halkalı Tren Garı'nda su seviyesinin yükselmesiyle rayların büyük bir kısmının sular altında kaldığı görüldü. Tren garının bir kısmı sular altında kalırken bir kısmında ise trenler seferlerinin aksamadan yapıldığı çekilen görüntülere yansıdı.Felaketin boyutu havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.

BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başakşehir'de selde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven (57) için ilçedeki Hz. Hüseyin Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da sağanak sebebiyle oluşan selden dolayı 2 kişinin vefat ettiğini belirten Yerlikaya, ölenlerden birisinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

KIRKLARELİ'NDE 1 KİŞİ HALA KAYIP

Yerlikaya, merhum Yurtseven'in ailesi başta olmak üzere herkese başsağlığı dileyerek, "Gerçekten çok üzüntülüyüm. Öncelikle İstanbullu hemşerilerime yürekten geçmiş olsun diliyorum. Sadece acımız İstanbul için değil. Aynı zamanda dün saat 08.30-09.00 aralarında Kırklareli İğneada Sisli Vadi'de bungalov evde misafir olan, kalan 16 vatandaş da büyük sıkıntı çekti. Bu bize malum olur olmaz başta Valimiz olmak üzere AFAD Başkanımız, itfaiye, emniyet, jandarma, askeri birlikler oraya yetişti. Orada zor durumda olan vatandaşlarımızdan 10'unu kurtardık. Maalesef 6'sına ulaşamadık. Arama tarama faaliyetleri dünden itibaren bugün de devam ediyor. Dün 2'sinin cansız bedenine ulaştık. Bugün de bir saat öncesine kadar 3'ünü bulduk. Biri halen kayıp." diye konuştu.

"SEL AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ"

Konuyla ilgili yetkililerden sürekli bilgi aldığını aktaran Yerlikaya, şu anda arama kurtarma faaliyetlerine katılan askeri birlikler ile AFAD gönüllülerinin 900'ün üzerinde olduğunu dile getirdi. Bakan Yerlikaya, bölgenin ormanlarla kaplı ve son derece derin bir vadi olduğuna dikkati çekerek, "Bir anlık yağmurun getirmiş olduğu sel gücüyle ağaçları kökünden söken, çok büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum bugün hava kararmadan arkadaşlarımız o büyük heyecanla bir emekle diğer vatandaşımızı da bulur." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE BİTİRİLDİ"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile Kırklareli'ndeki sürecin anbean takip edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece'de şu ana kadar tespit edilmiş, bize intikal eden ve suyun basmasından kaynaklanan olumsuzluğu giderme noktasındaki gayretler devam etti. Çoğu, yüzde 90'ın üzerinde bitirildi."

İSTANBUL'DA 564 KONUTU SU BASTI

İhbarların çoğunda sorunların çözüldüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. Beş ilçemizde iş yerindeki su basmalarının sayısı da 744. Bu arada il emniyetimiz, ilçe emniyetimizin koordinasyonlarıyla 172 araçta selle ilgili zarar olduğu tespit edildi. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik. Valiliğimiz süratle kaymakamlarımızla istişare ederek bu sayıların karşılığı olarak onlara gerekli ödemeleri yaptı. Bazı kaymakamlarımız evraklarını hızlı bitirdiler. Onlar hesaplarına bu konut ve iş yeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ön zarar tespitini yaptıklarını belirterek, muhtemelen bunun yarın tamamlanacağını dile getirdi.

KIRKLARLELİ'NDE AĞAÇ KÜTÜKLERİ VE TOMRUKLAR İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi aramaya devam ediyor. Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. 590 personel ve 165 araçla çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor. Arama kurtarma çalışmalarına komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor.

"BÖLGEDE GENİŞ BİR VADİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çalışmaları İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş koordine ediyor. Devlet birimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ettiğinin altını çizen Karaloğlu, şunları söyledi: "Sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor ve 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor. Dün bölgede çok su vardı, dün çalışamadık. Dün AFAD Başkanımız ve Valimiz de araçla girdikleri bölgede tehlike atlattılar. Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik, 373 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerinde inşallah bizlere yardımcı olacaklar."

BUNGALOV EVLER RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLMİŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Tunç şunları kaydetti: "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

SELDE DOKTOR VE EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırlareli'ndeki selde, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi asistanı doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın yaşamını kaybettiğini bildirdi. Koca, "Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi asistanı doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu." ifadesini kullandı.