Ak Parti'ye katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, yeni döneme ilişkin mesajlarını açıkladı. Özdemir, Antalya'da yatırımların hızlandırılacağını ve merkezi yönetimle iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir'in Ak Parti'ye katılımı, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir'e AK Parti rozetini takarak "Aramıza hoş geldiniz." dedi. Parti değişikliğinin ardından açıklama yapan Özdemir, Antalya'ya hizmet etme sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Yeni dönemde önceliklerinin kentte devam eden çalışmaların tamamlanması ve bekleyen yatırımların hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

"BEKLEYEN YATIRIMLARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ"

Büşra Dirgen Özdemir, AK Parti'ye katılmasının ardından Antalya'nın geleceğine ilişkin hedeflerini anlattı. Merkezi yönetimle yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Antalya’ya hizmet etme sorumluluğuyla şehrimizin geleceği için önemli bir adım attık. Merkezi yönetimle yürüttüğümüz iş birliğini daha da güçlendirerek bekleyen yatırımlarımızı hızlandıracak, başladığımız işleri tamamlayacak ve şehrimize yeni hizmetler kazandıracağız. Antalya hepimizin. Şehrimizin çözüm bekleyen meselelerini ortak akıl ve dayanışmayla ele alacak, kimseyi ayırmadan 19 ilçemizin her mahallesi için çalışacağız. Bu şehre emek veren herkesle birlikte Antalya için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma gösterdiği güven ve Antalya’mıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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