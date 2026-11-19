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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın envantere girmesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan açıklama geldi. KIZILELMA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini “tarihî bir başarı” olarak nitelendiren Oktay, Türkiye’nin dünyada insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

“20 YIL ÖNCEKİ HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve millî savunma sanayisindeki gelişmeye dikkat çekti. KIZILELMA’nın envantere girmesinin 20 yıl önce ortaya konulan bir hedefin gerçeğe dönüşmesi anlamına geldiğini ifade eden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yerli ve millî savunma sanayimizden tarihî bir başarı! Hamdolsun, 20 yıl önce ortaya konulan bir hayal, bugün büyük bir gerçeğe dönüştü; KIZILELMA'mız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girdi.

Dünyada ilk kez insansız savaş uçağını envanterine alan ülke olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu tarihî başarı, Millî Teknoloji Hamlemizin ulaştığı seviyenin ve ülkemizin kendi teknolojisini geliştirme, üretme ve geleceğe yön verme iradesinin somut bir göstergesidir.”

BAYKAR AİLESİNE VE MÜHENDİSLERE TEBRİK

Oktay, KIZILELMA projesinin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve Baykar mühendislerinin çalışmalarına vurgu yaptı.

Fuat Oktay, paylaşımının devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen bu tarihî başarıda emeği, alın teri ve katkısı bulunan Baykar ailesini ve tüm mühendislerimizi yürekten tebrik ediyorum. KIZILELMA’mızın aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 3 KIZILELMA TESLİM EDİLDİ

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın kabul testlerini tamamlayan ilk 3 örneği, 19 Kasım 2026 itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edildi. Proje kapsamında test ve eğitim faaliyetlerinde toplam 600 sorti gerçekleştirildiği bildirildi. Teslimatla birlikte Türkiye, insansız bir savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu.

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