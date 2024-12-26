Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün görülecek ikinci duruşma için yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

ANNE SALONA GÖZYAŞLARI İÇİNDE GİRDİ

Türkiye'nin yakından takip ettiği dava başladı. Haberler.com gelişmeleri dakika dakika paylaşıyor;

Duruşma salonuna ilk olarak getirilen amca Salim Güran'ın zayıfladığı dikkatlerden kaçmazken anne Yüksel Güran'ın siyah başörtüsüyle salona gözyaşları içinde girdiği görüldü.

Salim Güran ve Yüksel Vuran da duruşma salonunda sanık sandalyesine oturdu.

Akrabaları salona girdiğinde Salim Güran elleriyle uzaktan el öpme hareketi yaptı.

Avukat Nahit Eren'in üstüne yürüyen Arif Güran, müşteki tarafında avukat Nahit Eren'in yanına oturdu.

Mahkeme Başkanı duruşma öncesinde herkesi uyardı; "Herkes saygılı olacak. Güran ailesi, ilk duruşmada yaptığı gibi saygısızlık yaparsa, komple dışarı çıkarılacak" dedi.

Başkanı duruşma öncesinde herkesi uyardı; "Herkes saygılı olacak. Güran ailesi, ilk duruşmada yaptığı gibi saygısızlık yaparsa, komple dışarı çıkarılacak" dedi. İlk olarak amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy ifade veriyor: "Ben tarladaydım, Salim Güran geldi. Babamı sordu, onunla tarlada oturdum çay yaptım, babam gelene kadar çay içtik. Babam geldi 18'e kadar birlikte yemek yedik sonra Salim Güran'a telefon geldi. Salim Güran telefondaki kişiye "Bu saat kızın kaybolma saati mi?" diye sordu. Sonra babamla arabayla tarladan ayrıldılar."

RAMAZAN ATASOY'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Pedagog: Salim Güran ile bir ses kaydı konuşman var, hatırlıyor musun?

Ramazan: Hayır.

Pedagog: Şimdi sana dinleteceğim. (Ses kaydını Ramazan dinler.)

Ramazan: Mısır sülükleri var, fıskiye çalışmıştı. O sülükler yürüyor, düştüğü zaman da yürüyor.

Pedagog: Bu kayıt saat 18.30'da alınmış, ama sen o saatte yemek yediğini söyledin.

Mahkeme Başkanı: (Araya girerek) O saat farklı olabilir.

Başkanı: (Araya girerek) O saat farklı olabilir. Avukatlar: (İtiraz ederek) O konuşmadaki zamanlamanın doğruluğu sorgulanmalı.

Ramazan: Başka günlerde de aranıyordu.

Pedagog: O günkü konuşma ile ilgili ne söylemek istersin?

Ramazan: O benim patronum.

Mahkeme Başkanı: (Araya girerek) Ramazan, tutuklandığında Salim'e küfür ederek bir şeyler söylemiştin. O tutanağı sorabilir misiniz?

Başkanı: (Araya girerek) Ramazan, tutuklandığında Salim'e küfür ederek bir şeyler söylemiştin. O tutanağı sorabilir misiniz? Pedagog: Ramazan, sen "Salim, senin yüzünden başımıza bunlar geldi, üstü ıslaktı, değiştirmişti" demişsin.

Ramazan: Ben ifademi okumadım, sadece imza attım.

Mahkeme Başkanı: O ifadeyi tutuklandıktan sonra ağlayarak söyledi, ifade tutanağında değil.

Başkanı: O ifadeyi tutuklandıktan sonra ağlayarak söyledi, ifade tutanağında değil. Pedagog: Bekleme odasında ağlamışsın ve bir şeyler söylemişsin.

Ramazan: Bilmiyorum.

Pedagog: Salim'in ayakları ıslak mıydı?

Ramazan: Hatırlamıyorum, dikkat etmedim.

Pedagog: Salim yanındayken baban neredeydi?

Ramazan: Salim 3-4 civarı yanıma geldi. Babam da çay içtikten sonra, saat 5 civarı geldi.

Pedagog: Salim, babanı ne zaman aradı?

Ramazan: Geldiğinde aradı, "Neredesin?" dedi. Babam da "İşçileri bırakıyorum" dedi.

Pedagog: Sizin kaçak elektrik için kullandığınız bir alet mi var?

Ramazan: Ben kullanmıyorum, sonradan öğrendim. Ses kaydında konuşulan kaçak elektrik değil, fıskiye meselesidir.

Pedagog: Sen 3-4 gibi "Salim yanıma geldi" diyorsun, ama saat 4'te Salim seni arıyor. Eğer 4'te yanındaysa, neden seni telefonla arıyor?

Ramazan: Gitti, geldi; kıyafetlerini değiştirdi. Babam suyu değiştirmeye gitti. Salim de "Ben üstümü değiştireyim, senin yanına geleyim" dedi. Ben de o gelmeden işimi bitirdim. Saat 18 civarıydı.

SAVCI: ÇELİŞKİ GİDERİLEMEDİ, ISRARCI MISINIZ?

Savcı: (Pedagoga) 3-4 arası çelişki giderilemedi, ısrarcı mısınız?

Pedagog: (Ramazan'a sorarak) 3-4 arası Salim yanınızda mıydı?

Ramazan: Yanımdaydı.

Savcı: Çelişki giderilemedi, telefon kayıtlarına göre Salim Güran, Mehmet Selim Arasoy'u saat 17.00'de aramış.

Pedagog: 3-4 arası değil de saat 5 olabilir mi?

Ramazan: Tam hatırlamıyorum. Salim Güran yanıma geldiğinde, yaklaşık 20 dakika sonra babamı aradı.

Avukat Nahit Eren: (Soru sormak için ayağa kalkarak) Ramazan'a, "Narin Eren, sürekli Salim yanımdaydı diyor, biri mi istedi bunu söylemeni?" sorusunu sormak istedi.

Pedagog: (Ramazan'a sorarak) Bunu sana biri mi söyledi?

Ramazan: Kimse söylemedi. Söylese söylerdim. Yeter artık, buradan çıkayım.

Pedagog: Salim Güran hep yanınızda mıydı?

Ramazan: Kimse olmadı.( Soruya farklı cevap verdi)

Nahit Eren: Aşağı ve yukarı tarla nedir?

Ramazan: 350 dönümdür, 3 yere bölünmüştür. Salim Güran yukarı tarlaya geldi.

Nahit Eren: Aşağı tarlaya ne zaman indi?

Ramazan: Saatini unuttum, sabah mı akşam mı hatırlamıyorum.

Nahit Eren: O gün tarlada baban ve Salim dışında birini gördün mü?

Ramazan: Hindilerini ve kuzularını getiren biri var, her gün geliyordu. Olay günü mü, değil mi bilmiyorum ama 2 kişi sabah ve öğleden sonra geldi gibi.

Pedagog: Salim Güran geldiğinde başka biri geldi mi?

Ramazan: Uzakta, küçük kardeşim vardı.

Pedagog: Az önce "öteki köye gittim" demiştin.

Ramazan: Hatırlamıyorum.

RAMAZAN ATASOY'A SORU SORMAK İSTEYEN ÇIKMADI

Mahkeme Başkanı: Çelişki giderilemedi. Salim sormak istediğin soru var mı?

Başkanı: Çelişki giderilemedi. Salim sormak istediğin soru var mı? Salim Güran: Hayır

Mahkeme Başkanı: Enes neredesin? Sormak istediğin soru var mı?

Başkanı: Enes neredesin? Sormak istediğin soru var mı? Enes Güran: Hayır

Mahkeme Başkanı: Nevzat?

Başkanı: Nevzat? Nevzat Bahtiyar: Hayır

"KARAKOLDA BENİ DÖVDÜLER"

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ: İfade sırasında kötü muamele görmüş mü?

Pedagog bu soruyu yöneltti.

Ramazan Atasoy: Karakolda beni dövdüler. Bir komutan geldi, "Bunun suçu yoktur" dedi.

Pedagog: Onun öncesi peki?

Ramazan Atasoy: Birisi arkadan bana saldırdı, yere düştüm, nefesim kesildi.

TÜRKİYE'NİN TAKİP ETTİĞİ DAVA

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SANIKLAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

İkinci duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, dün adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi. Adliyeye girişlerde, gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip, üst aramalarının ardından içeri alınıyor. Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.

1'İ TUTUKLU, 3 TANIK DİNLENECEK

Bugün görülecek ikinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada 'Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı.

ÖLDÜRÜLME NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİNE YÖNELİK İRADE ORTAYA KOYMUŞLAR

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes Güran'ın, Salim Güran'ın, Yüksel Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiğini belirtilerek, "Ayrıca 28/11/2024 tarihli ulusal kriminal büronun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran'ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran'ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları, kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmakla, yukarıda izah olunan nedenlerle üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işleyen sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-e, 53/1 ve 63'üncü sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, alacakları ceza miktarı nazara alındığında hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK 62'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, mahkememiz nezdinde adli emanete kayıtlı materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, işlemiş oldukları suçun kasti suç olması nedeni ile haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 63'üncü maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin sanıklardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

ERHAN GÜRAN'IN EVİNDEKİ GÖRÜNTÜLER DE DOSYADA

Mütalaada ayrıca 27 Kasım'da dava dosyasına sunulan ve Van Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran'ın evindeki kamera görüntüleriyle ilgili olarak da "Şahsın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.