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Adana'da 'Şirinler' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanırken, 20 milyon 805 bin lira değerindeki 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir konuldu, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki ziynet eşyasına el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Ş.A.'nın yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda örgüt üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli yağma-haraç ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri belirlendi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 63 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek ele geçirildi. Ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal bulundu.

87 banka hesabına bloke, 7 şirkete kayyum

Soruşturma kapsamında 87 şüphelinin tüm banka hesaplarına bloke uygulanırken, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin lira olan 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir konuldu.

Kayyum atanan iki şirkete ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan ziynet eşyasına el konuldu.

33 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 25 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 33 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı