Çeşme felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor
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Çeşme felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor
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İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangın, Selçuk ve Buca'ya da sıçradı. Yangında 3 köy boşaltılırken, alevler Çeşme otoyoluna ulaştı. Ödemiş'te 2 kişi hayatını kaybederken, Çeşme'den gelen bir görüntü endişeleri artırdı. Görüntülerde, alevlerden kaçan insanların teknelerle tahliye edildiği görüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

ÇEŞME'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

İNSANLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın hızla ilerlerken, Çeşme'den gelen görüntüler korkuttu. Alevlerden kaçan insanların teknelerle tahliye edildiği görüldü.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2025'ten bu yana 1.295'i ormanlık alanda, 1.720'si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir.

Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8.884 sortide 29.575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000'e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

YANGIN ÇEŞME OTOYOLUNA ULAŞTI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangın ulaşıma kapatılan Çeşme otoyolunu sardı.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

BAZI YOLLAR KAPATILDI

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı. Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor. Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TEHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde de dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

YAŞLI ADAM YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

EŞİ YARDIM BULMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

ÖDEMİŞ'TE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ödemiş'ten bir acı haber daha geldi. Yangında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir dozer operatörü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. 1 işçinin ise ikinci derece yanıkla tedavi altına alındığı bildirildi.

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bunların tek sebebi TAYYİP

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi TAYYIP

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAlkurt:

Eyy doymazlar ve Yobazlar, Tabiat Anayi ve bagrindakilerini yakan tek ulke olarak tarihe gececeksiniz..Üc bes Otel Villa yapacaksin diye koca Ormani yok ediyorsun, Allah yakanlari perisan etsin insallah.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Youtube da bir video var bilincli orayi burayi yakan biri... Alakali mi acaba?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Siz yangın uçağı almak yerine Audi A6 almaya devam edin, vicdanlarda mahkumsunuz

Yorum Beğen1
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