Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin, İspanya'ya dönmeden önce Galatasaray'ın antrenman tesislerini kullanacağı öğrenildi.

BARCELONA, GALATASARAY'IN TESİSLERİNDE ÇALIŞACAK

Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgiye göre Barcelona, bugün Eyüpsultan'da bulunan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toparlanma antrenmanı yapacak.

İSPANYA'YA DÖNMEDEN ÖNCE SON ANTRENMAN

Barcelona'nın, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştireceği toparlanma çalışmasını tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmesi planlanıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com