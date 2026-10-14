Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona, İspanya'ya dönmeden önce İstanbul'da bir antrenman daha yapacak. İspanyol devinin, sarı-kırmızılıların Kemerburgaz'daki tesislerinde toparlanma çalışması gerçekleştireceği belirtildi.
Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin, İspanya'ya dönmeden önce Galatasaray'ın antrenman tesislerini kullanacağı öğrenildi.
BARCELONA, GALATASARAY'IN TESİSLERİNDE ÇALIŞACAK
Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgiye göre Barcelona, bugün Eyüpsultan'da bulunan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toparlanma antrenmanı yapacak.
İSPANYA'YA DÖNMEDEN ÖNCE SON ANTRENMAN
Barcelona'nın, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştireceği toparlanma çalışmasını tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmesi planlanıyor.
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Kaynak: Haberler.com