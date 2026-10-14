Haberler

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona, İspanya'ya dönmeden önce İstanbul'da bir antrenman daha yapacak. İspanyol devinin, sarı-kırmızılıların Kemerburgaz'daki tesislerinde toparlanma çalışması gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin, İspanya'ya dönmeden önce Galatasaray'ın antrenman tesislerini kullanacağı öğrenildi.

BARCELONA, GALATASARAY'IN TESİSLERİNDE ÇALIŞACAK

Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgiye göre Barcelona, bugün Eyüpsultan'da bulunan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toparlanma antrenmanı yapacak.

İSPANYA'YA DÖNMEDEN ÖNCE SON ANTRENMAN

Barcelona'nın, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştireceği toparlanma çalışmasını tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmesi planlanıyor.

İlgili Haberler
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olayYamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koyduGalatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareketBarcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldıTümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdiYamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım