Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması öncesinde taraftarları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasına karar verildi.

6 YILLIK YASAK SONA ERDİ

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmalarda uygulanan deplasman taraftarı yasağı kaldırıldı.

Bu kararla birlikte Beşiktaş taraftarları, uzun bir aranın ardından Trabzonspor deplasmanında takımlarını tribünden destekleyebilecek.

İKİ KULÜP DE OLUMLU YAKLAŞMIŞTI

Trabzonspor, daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş karşılaşmasında deplasman yasağının kaldırılmasını talep etmişti. Siyah-beyazlı kulüp de bordo-mavililerin bu çağrısına olumlu yanıt vermişti.

DERBİ 19 EKİM'DE

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Alınan kararla birlikte mücadelede iki takımın taraftarları da tribünlerde yer alabilecek.