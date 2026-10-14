Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede saha içindeki skor kadar tribünlerin Mason Greenwood'a gösterdiği tepki de dikkat çekti. İngiliz futbolcu, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.

GREENWOOD TOPA HER DOKUNDUĞUNDA ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Aston Villa taraftarları, Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'u top her ayağına geldiğinde ıslıklayıp yuhaladı. İngiliz futbolcuya yönelik protestolar ilk yarı boyunca devam etti.

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Kaynak: Haberler.com