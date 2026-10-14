Haberler

Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Mason Greenwood'a tribünlerden büyük tepki geldi. İngiliz taraftarlar, yıldız futbolcuyu top her ayağına geldiğinde ıslıklayıp yuhaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede saha içindeki skor kadar tribünlerin Mason Greenwood'a gösterdiği tepki de dikkat çekti. İngiliz futbolcu, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.

GREENWOOD TOPA HER DOKUNDUĞUNDA ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Aston Villa taraftarları, Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'u top her ayağına geldiğinde ıslıklayıp yuhaladı. İngiliz futbolcuya yönelik protestolar ilk yarı boyunca devam etti.

İlgili Haberler
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'aFenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepkiFenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybettiFenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdıİsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Hakem kararını verdi: Maç ertelendi!
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Sen kim Şampiyonlar ligi kim hey yavrum hey dün Barcelona gibi bı takımla mücadele veren Cimbomla dalga geçen cikcikler :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin:

yapı var yapı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Fenerbahçe bu akşam İstanbul'a yağan yağmur gibi gol geliyor şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin işi değil dün akşam Galatasaray Barcelona karşı en iyi Barcelona karşı iyi oynadı en azından gol attı fark yemedi Fenerbahçe olsaydı 10-15 tane geldi Barcelona karşı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyintaser78:

kaleci o golleri nasıl yediii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Korkulan oldu, Fener taraftarının aklında tek soru var
Eyüpsultan Belediyesi önündeki yol sağanak yağış sonrası ikiye ayrıldı

Belediye binası önündeki yol ortadan ikiye ayrıldı
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme
Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Manchester United'da kaos! Yönetimi hedef almıştı, ceza yiyecek

Milyonluk camiayı tek başına karıştırdı! Ama başı büyük belada
İki şüpheli de 19 yaşında! Evden bunlar çıktı, kalaşnikof bile var

İki şüpheli de 19 yaşında! Evden bunlar çıktı, kalaşnikof bile var