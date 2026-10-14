Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırma kararı almasının ardından yeni teknik patronunu bulmak için harekete geçti.

ESKİ YILDIZ, KOÇ OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Yönetimin, başantrenörlük görevi için listesinin ilk sırasına aldığı ve anlaşma sağladığı isim Manuchar Markoishvili oldu. Daha önce sarı-kırmızılı formayı oyuncu olarak başarıyla terleten Gürcü çalıştırıcının, bu kez başantrenör sıfatıyla Galatasaray'a geri dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

MONACO EKİBİ DE LİSTE BAŞINDA

Galatasaray yönetiminin yalnızca Markoishvili ile yetinmeyip, başarılı antrenörün Monaco'da birlikte görev yaptığı tüm teknik ekibi de kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi.