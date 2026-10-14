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Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

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Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada
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İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından sel ve su baskınlarına karşı müdahale çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki kentte toplam 10 bin 293 personel ile 3 bin 118 araç ve iş makinesinin görev yaptığını belirterek, vatandaşlara yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

  • İstanbul'da kuvvetli sağanağa karşı 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.
  • Antalya'da kuvvetli sağanağa karşı bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.
  • Yarın ülkenin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı binlerce personel ve araçla çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çiftçi, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar ve belediyelerle iş birliği içinde müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL VE ANTALYA’DA EKİPLER SAHADA

Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre, İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle; Antalya’da ise bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Çiftçi, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildiğini belirterek önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurguladı.

YENİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARI

Yarın ülkenin büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının beklendiğini hatırlatan Çiftçi, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulunan Çiftçi, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Akan:

Devlet Budur

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Haber YorumlarıBARIS:

alt yapi hiç yok

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Haber YorumlarıIlkin Ertunc:

savunmak için söylemiyorum ki bunların savunulacak hiç bir yanı yok ama alt yapılık bir durum değil. gerçek bir afet yaşanıyor İstanbul'da. hiç bir belediye devlet imkanı bunu sorunsuz atlabilecek bir durum değil. metrekareye 200 kg dan fazla yağış oldu ve devam ediyor. beykozda ıslah edilen 15 metreye 5 metre yükseklikte dere taşmak üzere. instagram üzerinden beykoz anlık durumlarına bakarsınız.

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Haber YorumlarıÖnder Parlak:

başka nasıl bir müdahale yapılabilir onu düşünüyorum.

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Haber YorumlarıMustafa Akan:

EVVETTTT

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