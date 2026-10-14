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Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

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Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca Haber Videosunu İzle
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te kalacağını açıklaması sonrası TFF'nin, Belçika ve Fransa maçları için Şenol Güneş'i geçici olarak göreve getirmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

  • Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini koruyor.
  • Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te kalacağını açıklamasıyla A Milli Takım teknik direktörlüğü adaylığından çekildi.
  • TFF'nin, kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçları için Şenol Güneş'i geçici olarak görevlendirme ihtimali gündemde.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kasım ayında oynanacak karşılaşmalar öncesinde sürpriz bir formül üzerinde durduğu iddia edildi.

ARDA TURAN KARARINI AÇIKLADI

Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takım'ın başına geçebilecek isimler arasında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da gösterilmişti. Ancak genç teknik adam, yaptığı açıklamayla Ukrayna ekibinde kalacağını duyurdu.

TFF'DEN 2 MAÇLIK FORMÜL

Sabah'ın haberine göre TFF'nin yerli teknik direktör adayları arasında yalnızca Arda Turan bulunuyordu. Turan'ın kararının ardından federasyonun yabancı teknik direktörlerle görüşmeler yapmayı planladığı öne sürüldü. Öte yandan TFF'nin, yeni teknik direktör belirlenene kadar geçici bir görevlendirme yapmayı da değerlendirdiği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

Haberde, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmalarına yerli bir teknik direktörle çıkabileceği aktarıldı. Bu kapsamda gündeme gelen ismin ise Şenol Güneş olduğu iddia edildi.

Daha önce A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın iki maçlığına göreve getirilmesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken TFF'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Herkes gelmeye korkar oldu valla

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Haber YorumlarıMert Soylu:

Takım değişsin ne hocası...

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