İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında

İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, tarihi Sadabad Camii’ni de vurdu. Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu yükselen sular ibadethanenin içine doldu. Caminin içi adeta göle dönerken, mihrap ve minber sular altında kaldı.
İstanbul’da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Kağıthane’de dere taşkınına neden oldu. Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu yükselen sel suları, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi Sadabad Camii’ni bastı.
KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, SULAR CAMİNİN İÇİNE DOLDU
Şiddetli yağışla birlikte debisi hızla yükselen Kağıthane Deresi’nden taşan sular, sadece cami çevresini kapatmakla kalmadı; Sultan 3. Ahmet zamanından kalma tarihi yapının kapılarından içeri sızdı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sel sularının caminin iç mekânını tamamen kapladığı, mihrap ve minberin sular içinde kaldığı görüldü.
TARİHİ YAPIDA HASAR TESPİTİ BEKLENİYOR
İçerisi adeta göle dönen tarihi camideki su seviyesinin yüksekliği dikkat çekerken, selin tarihi halılar ve ahşap aksam üzerinde meydana getirdiği hasarın boyutları suların çekilmesiyle netlik kazanacak.