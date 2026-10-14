İstanbul'da sağanak Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi

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İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışta Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde yol kenarında biriken suların taşması nedeniyle trafik kilitlenirken, araçların güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında şiddetli yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, trafik de yer yer durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde kaydedilen görüntülerde, şiddetli yağmur nedeniyle yolların sular içinde kaldığı ve trafikte birçok aracın güçlükle ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı