İstanbul'da sağanak Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul'da sağanak Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana süren kuvvetli sağanak, Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde suların taşmasıyla trafiği kilitledi. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok noktada yollar sular altında kalırken trafik yer yer durma noktasına geldi, araçlar güçlükle ilerledi.
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışta Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde yol kenarında biriken suların taşması nedeniyle trafik kilitlenirken, araçların güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında şiddetli yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, trafik de yer yer durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde kaydedilen görüntülerde, şiddetli yağmur nedeniyle yolların sular içinde kaldığı ve trafikte birçok aracın güçlükle ilerlediği anlar yer aldı.