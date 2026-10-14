Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

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Çin'de genç bir anne, gündüz vakti çocuklarıyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir erkeğin cinsel saldırısına hedef oldu. Kadının çocuklarının yanında yaşanan olayın görüntüleri büyük tepki çekti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDI

Çin'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, çocuklarıyla birlikte yürüyen genç bir kadın sokak ortasında bir erkeğin saldırısına uğradı.

Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda saldırgan, kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kadının çocuklarının da olay sırasında yanında bulunması, yaşananların en sarsıcı ayrıntısı oldu.

Kaynak: Haberler.com