Silifke'de öğleden beri haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu

Silifke'de öğleden beri haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni, Göksu Nehri'nde dalgıçların yaptığı aramada bulundu. Meydan'ın aracını saat 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği belirlenmişti. Cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı; ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Mersin'in Silifke ilçesinde avukatlık yapan Remzi Meydan'dan (50) öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirdi.
ARACI KÖPRÜDE PARK HALİNDE BULUNDU
Meydan'ın aracını saat 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği ve o saatten sonra kendisine ulaşılamadığı belirlendi. Haber alınamayan avukatın eşi ve kızı da köprü çevresine geldi.
DALGIÇLAR NEHİRDE ARAMA YAPTI
Polis ve AFAD ekipleri arama çalışmasını Göksu Nehri ve çevresinde yoğunlaştırdı. Dalgıç ekiplerin de katıldığı aramada Meydan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Nehirden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.