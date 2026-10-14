Silifke'de öğleden beri haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu

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Mersin'in Silifke ilçesinde avukatlık yapan Remzi Meydan'dan (50) öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirdi.

ARACI KÖPRÜDE PARK HALİNDE BULUNDU

Meydan'ın aracını saat 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği ve o saatten sonra kendisine ulaşılamadığı belirlendi. Haber alınamayan avukatın eşi ve kızı da köprü çevresine geldi.

DALGIÇLAR NEHİRDE ARAMA YAPTI

Polis ve AFAD ekipleri arama çalışmasını Göksu Nehri ve çevresinde yoğunlaştırdı. Dalgıç ekiplerin de katıldığı aramada Meydan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Nehirden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı