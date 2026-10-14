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Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

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Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Haber Videosunu İzle
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Partili vekillerin Halk TV'ye kayyum kararını gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etmesi üzerine sunucu Dilara Gönder, eylem fotoğrafını paylaşarak sert tepki gösterdi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı.
  • YENİ Partili milletvekilleri, Halk TV yönetimine kayyum atanması kararını protesto etmek için gözlerini ve ağızlarını siyah bant ve kurdelelerle kapattı.
  • Sunucu Dilara Gönder, milletvekillerinin eylemine ilişkin fotoğrafı "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" notuyla paylaştı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı. Görüşmeler öncesinde YENİ Parti heyetinin gerçekleştirdiği protesto eylemi ve ardından ünlü sunucu Dilara Gönder'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. 

GÖZ VE AĞIZLARINI SİYAH KURDELEYLE KAPATTILAR

Komisyon görüşmeleri başlamadan hemen önce bir araya gelen YENİ Partili milletvekilleri, Halk TV yönetimine kayyum atanması kararını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı. Eyleme katılan üyeler, tepkilerini sembolize etmek üzere gözlerini ve ağızlarını siyah bant ve kurdelelerle tamamen kapattı.

DİLARA GÖNDER: SİZİN YAPACAĞINIZ MUHALEFETİ...

Milletvekillerinin komisyon salonundaki siyah bantlı eylemine ait fotoğraf karesi kısa sürede yayıldı. Fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan ünlü sunucu Dilara Gönder, muhalefet tarzını sert bir dille eleştirerek "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" notunu düştü. Gönder'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Dilara Gönder'in paylaşımı; 

 

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

ya bunlarda inanın devlet yönetecek kapasite yok10 yaşında cocuk gibiler

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Gençleri ve aile hayatını bozan diziler devam. Çok şükür.

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıCaner:

Behlüüüüüüüüüüül, dam üstünde saksağan vur beline kazmayıııııı....

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıAli Karakullukçuoğlu:

Öle Bi dertleri yok zaten

yanıt20
yanıt6
Haber YorumlarıAbdullah:

Aynı cümleleri bir başkası, fon dolandırıcılığına kızıp iktidar için söylese, içeri almaları kaç dakika sürer? Muhalefete sövmek serbest, iktidara gözünün üstünde kaşın var demek suç! Mis gibi adalet, yerseniz!

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıEmekli Tahminci:

ZATEN BASKA YAPTIKLARI BİR SEY YOK İCRAAT YOK SİYASİ MANİFESTOERİ YOK COCUK GİBİ HAREKETKER

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNazif Dayikaraca:

Bende slkym

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

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