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Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

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Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi Haber Videosunu İzle
Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
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Kayseri'de uyuşturucu etkisinde eve gelen A.D., tartıştığı babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Babasının cesediyle 1 gün aynı evde kalan ve çektiği görüntüyü bir yakınına gönderdikten sonra ilaç içip intihara kalkışan zanlı, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

  • Kayseri'de A.D., tartıştığı öz babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü.
  • A.D., uyuşturucu madde etkisinde olduğu sırada babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldı ve cesedi videoya çekerek bir yakınına gönderdi.
  • A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı ve polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de uyuşturucu maddenin etkisinde eve geldiği öne sürülen A.D., tartıştığı öz babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından babasının cansız bedenini videoya çekip yakınına gönderen zanlı, ilaç içerek intihara kalkıştı.

BABASINI BIÇAKLADI

Olay, bir binanın zemin katındaki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta yaşayan Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak katletti.

VİDEOSUNU ÇEKİP YAKININA GÖNDERDİ

Korkunç olayın ardından A.D.’nin uyuşturucu madde etkisinde olduğu ve babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı. Olay gecesi babasının cansız bedenini cep telefonuyla videoya çekerek bir yakınına gönderen A.D., ardından ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Yakınının videoyu görerek durumu ihbar etmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede baba Süleyman Dirik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlaç içerek intihara kalkışan şüpheli A.D. ise evdeki ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Süleyman Dirik’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnur Aşık:

Methamfetamin belası bu nasıl bir illet

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