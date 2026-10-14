Başörtüsü tartışması sürerken Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret

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Azerbaycan’da devlet okullarında öğrenci kıyafetlerine ilişkin yürürlüğe giren yeni standartların ardından, bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması üzerine ülke gündeminde tazeliğini koruyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gergin atmosferin ortasında Türkiye’den Bakü’ye kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.

BAKAN FİDAN CICA ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel ve uluslararası hassasiyetlerin yükseldiği bir dönemde CICA Zirvesi marjında temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına heyete başkanlık edecek olan Fidan’ın, Bakü’deki temasları kapsamında hem zirve oturumlarına katılması hem de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

AZERBAYCAN’DA OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Azerbaycan'da okullarda yeni kıyafet düzenlemeleri sonrası başörtülü öğrencilerin derslere kabul edilmemesi, velilerin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı. Resmî mevzuatta başörtüsüne yönelik doğrudan metinsel bir yasak yer almamakla birlikte, okul yönetimlerinin uygulamaları nedeniyle yaşanan kriz ve protestolar ülkede tartışmaları alevlendirdi.

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Kaynak: Haberler.com