Haberler

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara yeni dönen Marco Asensio'nun Aston Villa maçının kadrosuna alınmaması moralleri bozdu. İspanyol yıldızın yeniden takımdan uzak kalacak olması, yaşadığı fiziksel sorunları gündeme taşırken taraftarların aklında aynı soru var: Asensio neden bir türlü tam anlamıyla hazır hale gelemiyor?

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa ile oynayacağı maç öncesinde Marco Asensio'yu tedbir amaçlı kadroya almama kararı aldı.
  • Kulüp açıklamasına göre Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde son maçta aldıkları darbelere bağlı reaksiyon tespit edildi.
  • N'Golo Kante ve Romelu Lukaku Aston Villa maçı kadrosuna dahil edilirken, Asensio rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli artırılmasını öngören programı nedeniyle riske edilmedi.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Marco Asensio şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibiyle karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın tedbir amaçlı kadroya alınmadığını duyurdu. Sakatlığının ardından sahalara yeni dönen Asensio'nun yeniden forma giyemeyecek olması, taraftarların sabrını zorlayan bir gelişme olarak öne çıktı.

ASENSIO'NUN SAKATLIK SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Marco Asensio'nun fiziksel durumu yeniden tartışma konusu oldu. Henüz sahalara yeni dönmüşken Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek olması, yıldız futbolcunun ne zaman tam anlamıyla hazır hale geleceği sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle kritik maçlar öncesinde Asensio'dan yararlanılamaması, sarı-lacivertli taraftarlar açısından hayal kırıklığı yaratabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

TARAFTARLARIN AKLINDA AYNI SORU VAR: NEDEN SÜREKLİ SORUN YAŞIYOR?

Asensio'nun yeniden kadro dışında kalmasıyla birlikte gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. İspanyol yıldızın sakatlık sonrası dönüş süreci, fiziksel hazırlığı ve maç temposuna ne zaman ulaşabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin önemli karşılaşmalarda ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri olan Asensio'nun üst üste yaşadığı fiziksel problemler, takımın hücum planlaması açısından da soru işaretleri doğuruyor.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa karşılaşması öncesinde üç futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde son maçta aldıkları darbelere bağlı reaksiyon tespit edildiği belirtildi. Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı nedeniyle tedbir amaçlı kadro dışında bırakıldığı ifade edildi.

KANTE VE LUKAKU KADRODA

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun Aston Villa maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Asensio'nun ise sahalara dönüş programı kapsamında riske edilmemesi kararlaştırıldı.

İspanyol futbolcunun bundan sonraki maçlarda görev alıp alamayacağı, sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı değerlendirmelerle netleşecek.

İlgili Haberler
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli olduAston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürprizTanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yokFenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyorFenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlupUEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
Kaynak: Haberler.com
Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor

Tüm dengeler değişecek! Fenomen dizinin sevilen ismi geri dönüyor
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

"Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym"
Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsanesinin çocukları yıllar sonra aynı karede
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
Bursa'da durakta köpek dehşeti! Kaçmak için yüksekten atlayan 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı

Köpek üzerlerine koştu! Kaçmak isteyen çocuk yüksekten atladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Bir tarafta araçlar sürüklendi, diğer tarafta halatla yaşama tutunuldu
Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Hakem kararını verdi: Maç ertelendi!
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!